被封鎖1年！台人愛看小紅書 習近平國師曾嗆：統一治理台灣比香港容易

政治中心／綜合報導

復旦大學教授張維為曾在演講中開嗆，不少台灣年輕人愛用小紅書，他相信統一台灣後「會比治理香港還要容易」。（圖／翻攝自Pixabay、張維為微博）

行政院打擊詐欺指揮中心今（4日）表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。有習近平「國師」之稱的復旦大學教授張維為，今年五月曾在演講中開嗆，不少台灣年輕人愛用中國社交平台小紅書，他相信統一台灣後「會比治理香港還要容易」。

內政部今（4）日與刑事局詐欺犯罪防制中心召開記者會，宣布即日起對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取命令」。（圖／取自內政部官網）

張維為先前受邀到武漢大學演講，他在微博PO出一段影片，影片內容為張維為回答學生關於台灣問題提問，他表示，台灣問題大家都很關心，他有幾個基本看法。第一，解決台灣問題的時機越來越成熟，「說不定哪天你一醒來已經解放了！」

張維為稱，「宏觀上我一直講，台灣制度是很落後的制度，這個我都不好意思說。」更稱台灣領導人的能力還不如上海一個區委書記，台獨勢力不成氣候。「我們一個縣長，一個縣委書記，那個鍛煉是全方位的，工農商、外貿、軍事他全要懂一些的，上面千條線，下面一根針，到自己拍板，必須做了，台灣他們沒有這種鍛煉。」

對於台灣的年輕人並不認同中國的問題，張維為表示，不少台灣年輕人愛用中國的「小紅書」等平台，越來越受中國影響，「我相信台灣統一之後，治理起來會比治理香港還要容易」、「過去我們一直講『一國兩制』，不接受我們就『一國一制』了，這很簡單」，更聲稱：「台灣省沒有下次大選了！」

對此，台灣網友搖頭直言，「中國向來吹牛是天下第一」、「他在自爽什麼？」、「真的覺得應該直接嚴禁小紅書跟抖音」。

