被封「地獄奧客」爭議連環爆 Melody首發聲「驚訝被炎上」
〔記者傅茗渝／台北報導〕女星Melody(殷悅)自出道以來，憑藉幽默風趣、優雅大方的「貴婦形象」圈粉無數。不料，近日在社群上卻爆發大規模形象危機。多名航空業、餐飲業及百貨業從業人員接連發聲，指控她私下態度極度不友善，甚至被業界封為「服務業殺手」。
針對排山倒海的指控，Melody稍早先透過經紀方表達虛心接受與反省，隨後更親自在個人社群對外說明。Melody坦言，自己平時沒有看Threads的習慣，看到新聞時感到非常驚訝。她直言對於網路上的種種爆料感到困惑，因為在她的記憶中，並不記得曾經發生過這些具體事件。
不過，Melody也表示每個人都有表達個人感受的立場與權力，如果自己的行為曾在無意間造成他人不舒服，她全然接受並會深深自我反省。她同時也喊話，希望大眾在行使「不喜歡她的權力」時，不要演變成刻意抹黑或網路暴力。她強調，身為公眾人物一直很看重自身責任，此次親自回應是希望事件能儘早平息，避免浪費社會資源與媒體精力，最後也祝福大眾生活順心，試圖為這場形象風暴止血。
