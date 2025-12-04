被封「最忙新人樂團」 PALLAS受任賢齊欽點 未發片先火

新人樂團帕拉斯PALLAS。（圖／迷音樂提供）





帕拉斯PALLAS成軍不到1年，12/16才要發片，沒想到就成2025最爆衝的新生代樂團，還沒正式出道就站上今年最受矚目的戶外舞台，已經連續挺進三大舞台，先是火速入列任賢齊領軍的「田中音樂節」，又獲年度大型音樂祭「500趴」欽點邀請，更瘋狂的是今年跨年竟同天狂奔八里與台中兩場，被樂迷封為「今年最忙、最狠、最衝的新團。」

帕拉斯PALLAS在今年之所以能在各大活動中被火速看見，不只是外型亮眼，四位成員在舞台上展現出的能量、爆發力和超齊默契，讓主辦方初見就驚艷，認定「這團集機會無窮！」還沒推出作品，就引發討論。因為這股氣勢，帕拉斯PALLAS宣布將於12月16日正式發行首張專輯《下天堂 Falling Down To Heaven》，消息一出立刻在搖滾圈內掀起討論，很多人驚呼「今年最期待新碟！」

《下天堂 Falling Down To Heaven》以顛覆式概念出發，用最叛逆的想法反問世界：「誰說別人眼中的地獄，不可以成為你心底的天堂？」專輯從青春、夢想與現實的拉扯寫起，不討好、不中庸、不迎合，站在「旁人眼中的非主流」視角，訴說每一個曾被否定、勸退、質疑的夢想，都是值得燃燒的信仰。夢想與現實像兩端極端磁場，PALLAS 在這張作品裡把淚水、傷痕、爆裂與希望全部挖出來，即使頭破血流也要往前衝，像是在替所有追夢者寫下一封青春宣言，赤裸、憤怒、真誠又勇敢。

帕拉斯PALLAS深信語言承載思維，因此專輯採中英雙語、甚至全英文歌曲，只為讓意象不受侷限、讓情緒自由延伸。旋律與編曲更是層次細膩、風格多元，從金屬到龐克到流行搖滾，每首歌都被完整雕琢成獨立的宇宙。

帕拉斯PALLAS成軍於2024年4月23日，由主唱FAMA、吉他手小葵、貝斯手漢堡與鼓手大寶組成，團名來自太陽系矮行星「智神星」的別名，他們形容自己像四顆質量不均的小行星，在宇宙裡孤獨運行卻因音樂彼此吸引。他們把青春裡的黑暗、光芒、夢想與傷痕化成旋律，寄給正在某個角落努力生活、追夢、孤單、迷惘、心碎的每個人，只為說一句：「你並不孤單。」他們也深知自己只是浩瀚宇宙裡忽明忽暗的光點，隨時可能消逝，但在下一次被觀測到之前，他們會用盡全力持續燃燒。

這份極端理念也深刻反映在四名成員身上，主唱 FAMA（馬瑋辰）來自宜蘭，181 公分、雙子座，嗓音爆發力強、音色百變，能在古箏與爆烈搖滾間自由切換；吉他手小葵（彭立逵）185 公分、雙魚座，承襲 8、90 年代吉他英雄精神，堅持 SOLO 必須華麗、技巧性高，是團內的舞台亮點；貝斯手漢堡（葉承翰）184 公分、天蠍座，不只穩定、細膩，也能噴出高難度SOLO，是全團節奏脊椎；鼓手大寶（魏浩宇）年僅 19 歲、牡羊座，卻能自由切換金屬、龐克、流行等全類型，爆裂能量讓整團像一枚失控隕石往前衝。



