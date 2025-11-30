被封「蔡依林接班人」！連穎：她是我的神

HUR＋ 成員連穎 ERIN推出個人EP。（AOA星鏈艾歐亞提供）

HUR＋ 成員連穎 ERIN於30日舉辦全媒體發片簽售會，現場擠滿鏡頭與粉絲，只為一睹這位「獵豹系唱跳新星」正式回歸主場。ERIN 以帶電級唱跳先發制人，舞台一亮就以「台上秒變裝」的絲滑褪衣舞吸引全場。她轉身一勾、俐落褪下外衣，露出香肩與蜜腿，加上緊緻小蠻腰與逆天長腿，模特兒般比例瞬間引爆尖叫。ERIN 強調這套舞蹈深具寓意：「想告訴大家～你要非常努力，才能顯得毫不費力。」不少粉絲今日冒雨到場，就為一睹她的魅力。少了團員陪伴，她坦言壓力極大，甚至一個月都睡不好。

先前她的預熱 MV〈Na$hley ADDachi〉（台語：那系里ㄟ待記）點閱自然發酵，迅速逼近百萬，在網路瘋傳，更被網友推為「蔡依林接班人」，留言串瞬間分成兩派吵翻天。對此，連穎 ERIN 謙虛又激動地回應：「Jolin 是我的神！我還要向神好好學習、看齊！」一句話收服兩派粉絲。她透露，第一次看到自己名字與蔡依林放在一起時很開心，「從小看到蔡依林的〈花蝴蝶〉，才決定成為唱跳歌手。」沒想到後續出現不同聲音，讓她開始感到壓力。不過面對網友謾罵，連穎其實不太會走心，她分享曾看到一則留言，雖然難聽卻讓她笑出來：「接班人我是不知道，妳說下班有在接（賣身體）我是相信。」雖然語氣不中聽，她仍覺得對方「很有創意」。

舞蹈中震撼全場的「褪衣招牌動作」則出自 ERIN 本人的 idea。因 EP 將推出 T-shirt 周邊，她主動向舞蹈老師提案：「衣服應該融入舞蹈動作！」最終才誕生這套象徵「女性勇敢、make it look EZ」的舞中變裝。外界以為尺度很大，她笑說：「我的穿著本來就比較開放～完全不覺得尺度大啦！」

簽唱會當天 ERIN 特別挑選紅色戰服登場，因為新歌是一首「火辣燙燙燙」的節奏系作品，也象徵這張 EP「紅紅火火」。她自信表示，自己最滿意的部位是「鎖骨、肩膀、腰」，現場也確實讓攝影機拍個不停。

連穎坦言平常穿著尺度也不小，她曾提醒造型師：「除了三點跟腳趾頭，其他都可以露。」之所以不愛露腳趾，是因為她從小缺乏安全感，出門穿拖鞋也會配襪子。對於自己的身材，她會露鎖骨、肩膀、腰、大腿，其中最滿意的部位是蠻腰，現場更直接折腰，在腰上放水瓶示範，引起驚呼。

表演時她都會做好防護措施，但她回憶某次商演意外：當時穿著平口小可愛，因演出太激烈，衣服往下滑，好在裡頭貼了胸貼，才沒發生走光危機。

