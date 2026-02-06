被封「超虐胃」恐怖片 泰《邪降》最新作血腥重返

《邪降：覺醒》逼真血腥酷刑超「虐胃」。（威視電影提供）

泰國恐怖經典《邪降》系列再度回歸，全新續作《邪降：覺醒》確定於3月20日上映。本片在泰國上映後引發高度討論。《邪降》系列以極端寫實的殘酷風格聞名，被譽為泰國降頭題材的代表作，新作在血腥尺度上全面升級。片中大量直擊感官的酷刑場面，讓不少泰國觀眾形容觀影過程「胃部極度不適」，甚至提醒觀眾「進戲院前別吃太飽」。

續集《邪降：覺醒》再度由系列導演 普提彭．賽斯瑞考（Puttipong Saisrikaew）*執導，視覺衝擊更勝以往。徒手撕裂下顎、滾燙鉛水灌喉等畫面，毫不留情地挑戰觀眾忍耐極限，將降頭詛咒轉化為近乎生理性的恐怖體驗。 本片最大亮點之一，來自女主角丘普朗．阿瑞昆（Cherprang Areekul）的突破演出。曾任BNK48總隊長的她，早已擺脫偶像形象，這次在片中一人詮釋三種人格，包括清純學生、復仇者，以及遭邪神附身的失控狀態，演技轉換極端而瘋狂。丘普朗透露，拍攝咒術戲時因過度入戲，「有幾天拍完直接整個人呆滯失神，情緒起伏大到失控，甚至要工作人員牽我走路，腦袋一片空白只想回家睡覺。」 事後看回放畫面時連自己都被嚇壞。

丘普朗阿瑞昆自爆，拍攝時入戲過深，陷入「呆滯失神」狀態。（威視電影提供）

此外，她也在節目中分享一段親身經歷的靈異事件。多年前曾連續高燒不退，醫療手段皆無效，直到友人緊急進行驅邪儀式後才迅速康復。事後更從母親口中得知，當時確實遭人施咒，讓在場來賓震驚不已。 《邪降：覺醒》故事描述天生背負詛咒的潘娜（丘普朗 飾）考上大學，原以為能與過去切割，卻在迎新活動後與好友小敏（萍瑪達．柴莎索恩 飾）遭到學長姐殘酷霸凌。對方暗中求助降頭師施咒，卻意外喚醒潘娜體內潛藏的「三眼神」力量，獵人與獵物的關係就此逆轉。

