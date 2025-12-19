被導演媽誤認成「白冰冰」 范冰冰驚呆回一字全場笑翻

電影《地母》導演張吉安今日（19日）率領演員許恩怡、白潤音出席媒體訪問。范冰冰雖然人未來台，但事後馬上在社群貼出導演與許恩怡、白潤音的合照，寫道：「他們三個說，因為我没去首映，所以他們有點不開心哈哈哈！加油，愛你們。」

提及電影助范冰冰成功封后，張吉安不僅分享了兩人的慶功通話，更爆料了一段令人噴飯的幕後插曲，國際影后范冰冰竟被誤認為台灣綜藝天后「白冰冰」！

張吉安透露，當初為了讓范冰冰融入角色，特地帶她回馬來西亞家鄉，向自己的父親學習畫符與解降。沒想到，身為台灣綜藝節目忠實粉絲的張媽媽，一見到范冰冰竟脫口而出：「原來妳就是那個白冰冰！」

這個突如其來的「認錯人」驚喜，讓范冰冰當場驚訝到發出「蛤」的一聲，張吉安笑說，媽媽甚至還買過白冰冰的傳記，這段逗趣的回憶至今仍讓劇組津津樂道。

范冰冰奪下金馬影后後，隔天與張吉安通了一小時的電話，席間情緒激動不斷落淚。她提到當晚與李安導演深聊受益良多，且訊息匣被700多則祝福塞爆，包含許多大陸一線大咖都紛紛致意。范冰冰更感性地稱張吉安是她的「幸運之神」，當場主動預約下次合作。

談及演技，張吉安對范冰冰的專業讚嘆不已。在一場情緒潰堤的重頭戲開拍前，范冰冰竟冷靜詢問導演：「鼻涕要濃稠的還是流下來的？瓊瑤阿姨有教過我怎麼哭。」最後，她精準呈現出導演要求的「濃稠且不斷掉」的效果，鼻涕懸空晃動卻未滴落，神乎其技的表演讓全場驚嘆：「真的練過！」

飾演女兒的許恩怡則爆料，范冰冰是全劇組最勤奮的人，每天最早到、最晚走，即便拍到深夜仍神采奕奕。為了維持最佳狀態，她每天敷著面膜開工與收工。此外，她對飲食極度自律，張吉安透露曾嚐過一口她的餐點，直呼：「我覺得那不是人吃的，味道非常生澀！」展現出影后為了大銀幕形象近乎自虐的自律。