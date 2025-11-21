被山火吞沒卻奇蹟存活 福斯花2000小時拯救傳奇T2巴士

記者鍾釗榛／綜合報導

福斯T2 Azul巴士。（圖／翻攝Volkswagen網站）

去年南加州的Palisades山林大火吞噬大片山區時，一輛藍白Volkswagen T2巴士奇蹟般挺住，成了希望象徵。大眾汽車得知後立刻承諾一定救回它。如今，這輛被車主取名為「阿祖爾」（Azul）的巴士，真的在滿滿心意與專業下重獲新生，準備在洛杉磯車展與大家見面。

南加州的Palisades山林大火，卻有一輛T2奇蹟保存下來。（圖／翻攝Volkswagen網站）

花費900多個零件、2000小時

「阿祖爾」當時外殼燒毀、烤漆剝落、方向燈罩甚至被融化，修起來比想像中更困難。Volkswagen團隊替它修復或更換超過900個零件，整體工程超過2000小時，從機械、板金到細節，每一步都像在修補歷史。更麻煩的是，前車主改得很徹底，有些原廠件早就停產，Volkswagen甚至花大力氣才找齊原廠時鐘、全新封存的側天線和遮陽簾布料。

「阿祖爾」外殼燒毀、烤漆剝落、方向燈罩甚至被融化。（圖／翻攝Volkswagen網站）

跨國合作把歷史與情感一起修補

在加州奧克斯納德工廠，Volkswagen與專門修復保時捷經典的GE Kudensport聯手，才讓這台浴火重生的T2再次呈現經典樣貌。當年讓它出名的美聯社照片中，藍白巴士在滿目瘡痍的火場中心站立，如今，它終於再次以完整姿態現身。

Volkswagen與專門修復保時捷經典的GE Kudensport聯手，啟動修復計畫。（圖／翻攝Volkswagen網站）

車展限定小巴也一起登場

為了紀念這次重生，大眾還與Candylab推出限量木質收藏車，以修復後的「阿祖爾」為原型，只在洛杉磯車展展位販售。

福斯T2 Azul巴士。（圖／翻攝Volkswagen網站）

