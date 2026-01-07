被川普冷處理？委內瑞拉反對派領袖：應該由我們領導國家

2025年12月11日，諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多在挪威奧斯陸舉行記者會。路透社



美軍3日凌晨突擊委內瑞拉，抓捕總統馬杜洛夫婦押回紐約受審，美國總統川普暗示將讓委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）成為新領導人。委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）表達異議，認為應由她們領導國家。

馬查多6日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）晚間新聞主播杜可皮爾（Tony Dokoupil）專訪，她說，委內瑞拉人民已經選擇由她的反對派運動來領導國家。

馬查多指的是去年7月的總統大選。她被最高法院指控涉及貪腐案，遭禁任公職15年，反對派改推退休外交官龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）參選。

反對派宣稱在委內瑞拉全國投開票所皆有監票員，得票率達七成，但中選會卻宣布馬杜洛得票51%當選連任。反對派指控馬杜洛政權舞弊，委內瑞拉爆發示威。

馬查多告訴CBS，既然馬杜洛已經下台，「委內瑞拉人民已經選擇過」誰應該接管委內瑞拉政府。

當被問及這是否意味著她應該成為委內瑞拉的下一任領導人時，馬查多回答：「絕對是的。」她並指出反對派聯盟也擁有一位總統當選人龔薩雷茲。

她說：「我們已經準備好，並願意為人民服務，這是我們的使命。」目前尚不清楚龔薩雷茲或馬查多何時、或是否能返回委內瑞拉，協助領導國家。

羅德里格斯目前擔任委內瑞拉臨時總統。馬查多告訴CBS，羅德里格斯「 完全不是溫和派」，而且「沒人信任她」，並提到她在馬杜洛政權中扮演關鍵角色。

然而川普也對馬查多能否接掌政權表示懷疑，他3日告訴記者：「她是一位非常好的女性，但她沒有得到尊重。」

針對川普的評論，馬查多強調，她對於川普下令以毒品指控逮捕馬杜洛的決定「非常感激」。

馬查多表示：「幾週前人們還會說，要達到如今這個地步是不可能的。而川普總統的領導力和勇氣，讓馬杜洛面臨審判。這意義重大。這是邁向恢復委內瑞拉繁榮、法治與民主的重要一步。」

