被川普抓走的委內瑞拉總統馬杜洛是誰？

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）已被美軍逮捕後押送出境。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美軍今（3）日對委內瑞拉發動大規模突襲，先是在凌晨連續轟炸委內瑞拉多地後，再由美國總統川普（Donald Trump）宣布已將委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦逮捕後押送出境，閃電實施斬首行動。馬杜洛自2013年擔任委內瑞拉總統至今，最初是一位巴士司機，參加工會起家，最終因毒品、石油、以及操縱選舉等爭議，成為川普的眼中釘。

馬杜洛是誰？

馬杜洛出生在委內瑞拉首都卡拉卡斯的工人家庭，父親是工會領袖，母親是哥倫比亞人。馬杜洛最初擔任卡拉卡斯的巴士司機，隨後也投身工會運動累積人望後，在2006年被時任委內瑞拉總統查維茲任命為外交部長，並在2012年成為副總統，被查維茲欽點為政治接班人，2013年在查維茲過世後成為代理總統。接著在同年的總統大選中勝選，一路連任至今。

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）是工運領袖起家。（圖／美聯社／達志影像）

馬杜洛爭議纏身

馬杜洛從未像他的政治導師查維茲那般受到歡迎，委內瑞拉在馬杜洛統治下經濟萎靡不振，先後經歷多次通貨膨脹危機，而馬杜洛則是以鎮壓回應民眾的示威抗議，目前委內瑞拉約有4分之1的人口，也就是800萬人已經移民，反映出國內對馬杜洛政府的腐敗與無能的不滿。

馬杜洛與美國的恩怨情仇

美國指控馬杜洛政府操縱2018年和2024年大選，拒絕承認馬杜洛執政的合法性，認為反對派才是委內瑞拉的合法統治者。馬杜洛經常批評美國的資本主義和帝國主義霸權，美國則長期批評馬杜洛當局的禁毒工作不力，川普更指控馬杜洛本人就是販毒集團的頭目，還說馬杜洛政府竊取了屬於美國的石油，馬杜洛政府則是否認了這些指控。

