被川普罵「叛徒」受到威脅! MAGA女王格林宣佈明年辭眾議員

[Newtalk新聞] 據《法新社》報導，美國總統川普昔日的親密盟友、有 MAGA 女王之稱的共和黨籍聯邦眾議員瑪喬麗·泰勒·格林當地時間週五（21 日）在社交平台 X 上宣佈，她將辭去眾議院議員的職務。報導稱，此前，格林與川普就艾普斯坦案等問題決裂。

格林在X發佈的一份聲明中表示，自己不應該被美國總統稱為「叛徒」並受到威脅。「我將於 2026 年 1 月 5 日辭去職務。」格林稱，並附上了自己的講話影片。

近日，備受爭議的美國佐治亞州聯邦眾議員瑪喬麗·泰勒·格林公然與川普決裂，在華盛頓掀起一場軒然大波。有媒體稱，作為川普昔日的忠實擁躉，格林曾被美媒稱作前者的「傳聲筒」，如今她的突然轉向暴露出 MAGA（讓美國再次偉大運動）的內部分裂。

據美國《有線電視新聞網》（CNN）17 日報導，16 日，格林在 CNN 訪談欄目《國情咨文》上發表了一番不同尋常的講話，她表示後悔參與了這場「有毒的政治活動」，親口承認當今美國的政治環境「於國家不利」。

此外，格林在社交平台上公開指責川普「毫無來由的惡毒攻擊」是向極端分子發出的「暗號」，為此她已經受到了多次威脅。

14 日，川普明確表示將撤回對格林的支持，並在社交平台「真實社交」挖苦她是個「咆哮的瘋子」。隨後數日，川普還進一步批評格林是「叛徒」、共和黨的「恥辱」。

CNN的節目播出後，川普對她提出的人身安全顧慮表示不屑一顧，稱 :「我並不認為她有什麼危險……坦白來講，根本沒人在意她」。

