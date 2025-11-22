被川普罵「叛徒」受到威脅! MAGA女王格林宣佈明年辭眾議員
[Newtalk新聞] 據《法新社》報導，美國總統川普昔日的親密盟友、有 MAGA 女王之稱的共和黨籍聯邦眾議員瑪喬麗·泰勒·格林當地時間週五（21 日）在社交平台 X 上宣佈，她將辭去眾議院議員的職務。報導稱，此前，格林與川普就艾普斯坦案等問題決裂。
格林在X發佈的一份聲明中表示，自己不應該被美國總統稱為「叛徒」並受到威脅。「我將於 2026 年 1 月 5 日辭去職務。」格林稱，並附上了自己的講話影片。
近日，備受爭議的美國佐治亞州聯邦眾議員瑪喬麗·泰勒·格林公然與川普決裂，在華盛頓掀起一場軒然大波。有媒體稱，作為川普昔日的忠實擁躉，格林曾被美媒稱作前者的「傳聲筒」，如今她的突然轉向暴露出 MAGA（讓美國再次偉大運動）的內部分裂。
據美國《有線電視新聞網》（CNN）17 日報導，16 日，格林在 CNN 訪談欄目《國情咨文》上發表了一番不同尋常的講話，她表示後悔參與了這場「有毒的政治活動」，親口承認當今美國的政治環境「於國家不利」。
此外，格林在社交平台上公開指責川普「毫無來由的惡毒攻擊」是向極端分子發出的「暗號」，為此她已經受到了多次威脅。
14 日，川普明確表示將撤回對格林的支持，並在社交平台「真實社交」挖苦她是個「咆哮的瘋子」。隨後數日，川普還進一步批評格林是「叛徒」、共和黨的「恥辱」。
CNN的節目播出後，川普對她提出的人身安全顧慮表示不屑一顧，稱 :「我並不認為她有什麼危險……坦白來講，根本沒人在意她」。
更多Newtalk新聞報導
(影) 波蘭大使在俄遭圍毆! 波關閉俄使館 部署一萬兵啟動「地平線行動」
印度已經失色了！ 彎道超車GDP訂10% 亞洲經濟增速第一國家竟是「他」.....
其他人也在看
昔日戰友葛林突宣布辭去眾議員 川普：好消息
美國共和黨眾議員泰勒葛林（Marjorie Taylor Greene）宣布將辭去議員職務，消息一出外界震驚。而美國總統川普（Donald John Trump）則是表示，葛林的辭職對美國來說是「好消息」。中天新聞網 ・ 1 小時前
【怎能不愛車】質感到性能都升級 BMW全新i4直接秒圈粉
BMW i4自推出後就以優雅外型、熱血操控與成熟電能科技，站穩中型純電豪華轎跑市場。全新改款不只在設計上持續展現電動跑車魅力，更導入採用碳化矽（SiC）逆變器的新世代電能架構，讓續航、性能同步進化。其中i4 eDrive40與 i4 M60 xDrive建議售價分別為279萬及333萬，續航可達613公里，頂規馬力更暴衝到601匹，跑格味更濃、實力更強。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
(影) 川普白宮大救場 ! 紐約準市長被連環拷問 火速被護航全網爆笑
[Newtalk新聞] 美國總統川普於 11 月 21 日在白宮接見即將上任的紐約市長佐蘭·馬姆達尼（Zohran Mamdani），現場氣氛既緊張又有趣，成為媒體熱點。 馬姆達尼與川普的會面一開始氣氛融洽。馬姆達尼表示，許多川普支持者也支持他，川普則對他讚譽有加，甚至稱這位準市長將會「做一些非常棒的事情」，並笑稱喜歡這位「共產黨」市長。有網友表示，川普對馬姆達尼的支持態度似乎讓原本對他有疑慮的川粉也感到好奇。 白宮現場還上演了「英雄出手」一幕。當記者質疑馬姆達尼支持環保新政，卻乘飛機前來白宮時，準市長一時語塞，僅能表示會使用各種交通方式改善紐約交通負擔。眼看氣氛緊張，川普立刻跳出來「救場」：他解釋說，「飛機 30 分鐘就到了，火車和開車都要很久！」全場爆笑，原本緊繃的場面瞬間緩和。 有網友表示，川普對馬姆達尼的支持態度似乎讓原本對他有疑慮的川粉也感到好奇。 圖：x.com/ZohranKMamdani 川普在接受媒體訪問時還談及與馬姆達尼的對話，表示兩人部分想法不謀而合，但成本問題至關重要。他指出，現在流行用「負擔能力」這個詞，而「食品雜貨」雖然有些老套，但也非常貼切，顯示他對民生議新頭殼 ・ 10 小時前
世界最快超級電腦「富岳」打造數位老鼠腦 阿茲海默症研究迎突破
美日團隊用超級電腦「富岳」建立數位老鼠大腦，包含 1000 萬神經元與 260 億突觸。未來有望加速阿茲海默症、癲癇等疾病研究。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 9 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 4 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 14 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 4 小時前
「一刀未剪」被抓包刪掉賴清德「台灣人有錢有閒」！三立：誤解
韓國女團TWICE今（22日）、明兩天將在高雄舉辦演唱會，出身台南的台籍成員周子瑜，出道多年首度在家鄉舞台表演。對此，總統賴清德昨天脫口說出，「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞」則引發關注。有網友發現，《三立電視》一段標榜著「一刀未剪」的影片中，把賴清德「台灣人有錢有閒」語句給剪掉，讓網友痛罵三立是「黨媒」。中天新聞網 ・ 4 小時前
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院EBC東森娛樂 ・ 1 天前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
9種髒蔬菜農藥殘留多！小蘇打＋鹽洗也沒用 專家推2種菜農藥最少
想要多吃青菜，又怕有農藥殘留？營養師李婉萍表示，9種常見蔬菜容易有農藥殘留，若未妥善清洗，長期食用可能危害健康，推薦5招清洗蔬菜，也可以多吃2種農藥殘留風險最低的蔬菜。 農藥沒洗乾淨，吃下去會怎健康2.0 ・ 1 天前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 13 小時前