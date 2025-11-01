被川普逗樂！習近平「眼睛笑成一條線」 白宮曝罕見畫面

國際中心／彭淇昀報導

日前美國總統川普、中國國家主席習近平在南韓金海國際機場舉行雙邊會談，白宮近期釋出一組照片，在會議開始前，被捕捉到習近平被川普逗樂的照片，習近平眼睛笑成一條線，相比平時嚴肅的他相當罕見。

川習會於10月30日在南韓金海國際機場舉行。（圖／翻攝自白宮官網）

白宮近期釋出一組川習會的照片，其中有幾張照片是在會議開始前，川普拿出某個物品向習近平展示，習近平身體向前傾仔細查看後，露出笑容，甚至仰頭大笑，笑到眼睛都瞇成一條線，一旁的官員也紛紛笑了，氣氛相當友好。

除了氣氛備受關注，此次會晤成果也引起國際聚焦，根據《紐約時報》報導，雙方達成重要協議，北京同意將稀土出口管制延後1年；而美國則在國安相關科技管制上做出前所未有的讓步。

川習會開始前，川普展示某樣東西，習近平湊近一看開懷大笑。（圖／翻攝自白宮官網）

據外媒分析指出，北京似乎成功將以國安為核心的出口規範納入談判議題，並迫使華府做出調整，使此次會談被視為中方的重要突破。

會後川普宣布，雙方「對很多事情達成一致」，為因應芬太尼危機制定的對中關稅即刻起降至10%，「如同你們所知，由於芬太尼流入美國，我對中國加徵了20%的關稅，這算是很高的關稅，但現在我已把關稅下調10%，也就是說，現在降至10%，而不是20%，並且立即生效」。

川普還說，他相信習近平會非常努力地阻止這些致命物質流入。此外，中國將開始大量購買大豆，且川普也表示，明年4月計畫出訪中國。

