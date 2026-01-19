被川普關稅威脅嚇到? 多國派兵捍衛格陵蘭 「這國」閃電撤兵惹猜疑......

針對美國川普政府試圖掌握格陵蘭一事，多個歐洲國家派遣部隊前往格陵蘭舉行聯合演習，試圖保衛格陵蘭的主權。 圖：翻攝自 騰訊網 包明說

[Newtalk新聞] 美國川普政府近期頻繁針對格陵蘭議題進行表態，強調必須掌握該地區的控制權，並引發歐洲多國的強烈抵制。為了表示對丹麥與格陵蘭主權的支持，日前有多個歐洲國家同時派遣部隊前往格陵蘭，並準備共同舉行聯合演習。然而，德軍在抵達格陵蘭不到 48 小時後隨即宣布撤離，有專家分析認為，相關情形可能與美國川普政府推出的關稅制裁有關。

《騰訊網》軍事專欄作者「包明說」指出，隨著格陵蘭局勢不斷升溫，多個歐洲國家先後宣布向格陵蘭派遣軍隊，共同表達對格陵蘭主權的支持，分別有來自法國的 15 名山地特種兵、 13 名德國的偵查小隊成員，以及瑞典、挪威各自派出的 2 至 3 名軍官，加上 1 位英國軍方的代表。除了上述國家派遣的聯合部隊外，丹麥也在格陵蘭當地設有 4 艘巡邏艇以及規模約百餘人的「天狼星」雪橇巡邏隊。

美國總統川普近日因不滿歐洲國家反對美國掌控丹麥自治領土格陵蘭，宣布自2月起，對丹麥、德國、法國、英國等8個歐洲國家加徵10%關稅。 圖：翻攝自川普臉書（資料照）

雖然歐洲國家派遣的聯合部隊人數十分有限，但「包明說」認為，歐洲人試圖透過相關行動對美國進行「心理博弈」，並傳遞出願意「採取行動對抗美國霸權」的決心，推測歐洲各國可能在衝突爆發時，將更大規模的聯合部隊部署至格陵蘭。「包明說」也針對此次歐洲聯合部隊的行動進行分析，強調現階段歐洲國家不具備向北極快速投送兵力的能力，且幾乎無法在非北約合作框架下展開聯合行動，「幾乎無法應對美國在格陵蘭地區存在的軍事優勢」。

然而，在抵達格陵蘭後不久，德國方面緊急宣布撤回派往格陵蘭的 13 名偵查小隊成員，並以「天氣問題」為由，同時取消原訂於 18 日舉行的偵察任務。針對突然撤離德軍部隊一事，德國聯邦國防軍的彼得．米列維奇克 ( Peter Milweiczik ) 中校在接受媒體訪問時表示，德國方面認為此次與丹麥的合作非常積極且附有建設性，「我們的任務已經圓滿結束」。

丹麥武裝部隊自今日起在格陵蘭協同盟友展開軍事強化行動。 圖：翻攝自 X 帳號 @NSTRIKE

《騰訊網》國際專欄作者「追著大事跑的人」分析指出，在德國宣布撤回派駐格陵蘭部隊的同時，美國總統川普宣布將自 2 月 1 日起，針對丹麥、德國、法國、英國、荷蘭在內的 8 個歐洲國家徵收 10% 的關稅，並於 6 月起提高至 25% ，預估實施到「美國掌控格陵蘭的全面和最終控制權」。

「追著大事跑的人」認為，美國針對歐洲國家的關稅打擊，很可能是導致德國撤回該偵查小隊的主要原因，推測華盛頓的相關政策對柏林造成了巨大的壓力，並直接導致德國聯邦國防軍的撤離。

