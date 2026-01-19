被川普關稅威脅嚇到? 多國派兵捍衛格陵蘭 「這國」閃電撤兵惹猜疑......
[Newtalk新聞] 美國川普政府近期頻繁針對格陵蘭議題進行表態，強調必須掌握該地區的控制權，並引發歐洲多國的強烈抵制。為了表示對丹麥與格陵蘭主權的支持，日前有多個歐洲國家同時派遣部隊前往格陵蘭，並準備共同舉行聯合演習。然而，德軍在抵達格陵蘭不到 48 小時後隨即宣布撤離，有專家分析認為，相關情形可能與美國川普政府推出的關稅制裁有關。
《騰訊網》軍事專欄作者「包明說」指出，隨著格陵蘭局勢不斷升溫，多個歐洲國家先後宣布向格陵蘭派遣軍隊，共同表達對格陵蘭主權的支持，分別有來自法國的 15 名山地特種兵、 13 名德國的偵查小隊成員，以及瑞典、挪威各自派出的 2 至 3 名軍官，加上 1 位英國軍方的代表。除了上述國家派遣的聯合部隊外，丹麥也在格陵蘭當地設有 4 艘巡邏艇以及規模約百餘人的「天狼星」雪橇巡邏隊。
雖然歐洲國家派遣的聯合部隊人數十分有限，但「包明說」認為，歐洲人試圖透過相關行動對美國進行「心理博弈」，並傳遞出願意「採取行動對抗美國霸權」的決心，推測歐洲各國可能在衝突爆發時，將更大規模的聯合部隊部署至格陵蘭。「包明說」也針對此次歐洲聯合部隊的行動進行分析，強調現階段歐洲國家不具備向北極快速投送兵力的能力，且幾乎無法在非北約合作框架下展開聯合行動，「幾乎無法應對美國在格陵蘭地區存在的軍事優勢」。
然而，在抵達格陵蘭後不久，德國方面緊急宣布撤回派往格陵蘭的 13 名偵查小隊成員，並以「天氣問題」為由，同時取消原訂於 18 日舉行的偵察任務。針對突然撤離德軍部隊一事，德國聯邦國防軍的彼得．米列維奇克 ( Peter Milweiczik ) 中校在接受媒體訪問時表示，德國方面認為此次與丹麥的合作非常積極且附有建設性，「我們的任務已經圓滿結束」。
《騰訊網》國際專欄作者「追著大事跑的人」分析指出，在德國宣布撤回派駐格陵蘭部隊的同時，美國總統川普宣布將自 2 月 1 日起，針對丹麥、德國、法國、英國、荷蘭在內的 8 個歐洲國家徵收 10% 的關稅，並於 6 月起提高至 25% ，預估實施到「美國掌控格陵蘭的全面和最終控制權」。
「追著大事跑的人」認為，美國針對歐洲國家的關稅打擊，很可能是導致德國撤回該偵查小隊的主要原因，推測華盛頓的相關政策對柏林造成了巨大的壓力，並直接導致德國聯邦國防軍的撤離。
