被巴拿馬「藝妓咖啡豆」原廠指控造假！歐客佬爆標示不實醜聞 中市府稽查結果曝光

[Newtalk新聞] 知名連鎖咖啡歐客佬驚爆標示不實醜聞。其販售的高價藝伎咖啡豆遭巴拿馬原廠跨海指控造假，台中市衛生局證實已有20包違規產品流入市面，全案依違反食安法移送地檢署偵辦。





針對這起高價咖啡豆標示疑雲，台中市衛生局今日說明，已於11月26日大動作調派多組稽查人員，突擊檢查位於北區的歐客佬國際有限公司總部及北屯區門市。稽查結果確認，架上販售的「Finca Sophia 巴拿馬索妃亞莊園藝伎水洗黃金烘焙」咖啡豆，其包裝標示與實際原料來源完全不符。由於此舉涉及違反「食品安全衛生管理法」第15條關於不得攙偽或假冒之規定，衛生局已將全案函送台中地檢署進行刑事偵辦。

事件的引爆點源於11月25日，當巴拿馬知名咖啡商Boot在臉書上公開貼出一張標註「FAKE PANAMA GEISHA」（假冒巴拿馬藝伎）的照片，直指歐客佬涉嫌盜用Finca Sophia莊園的名稱。這件事在國際及台灣咖啡圈引起了強烈反彈，因為Finca Sophia的品牌聲譽極高，這種錯誤實在難以置信！有人形容這如同將Toyota的標誌當作Lexus出售，對品牌商譽造成了不可忽視的損害。





針對部分咖啡誤標為「Finca Sophia」一事，歐客佬承認這是內部疏失，並指出目前誤植產品已全面下架並停止銷售，也積極與巴拿馬精品咖啡協會（SCAP）及受影響莊園溝通善後。歐客佬承諾將全面檢討並強化內部監管與溯源流程，確保資訊透明正確。並希望以實際行動修正錯誤，努力贏回大眾的信任。

