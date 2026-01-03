被市長暖到！黃偉哲親送週邊小物 韓男團成員「全嚇到」反應曝光

記者林汝珊／台北報導

ALL(H)OURS來台，成員（左起）MASAMI、MINJE、XAYDEN、KUNHO、YOUMIN、ON:N、HYUNBIN。（圖／記者鄭孟晃攝影）

韓國人氣男團「ALL(H)OURS」，日前受邀來台出席台南跨年晚會，更特地留台拍攝團綜，並舉行簽售會與粉絲會面。然而今寒流來襲，成員MASAMI、YOUMIN都穿著清涼，YOUMIN先是表示「肌肉就是我的羽絨衣，很保暖！」MASAMI則自爆：「其實還真的有點冷」，逗笑在場媒體。

YOUMIN大秀肌肉。（圖／記者鄭孟晃攝影）

除了舞台演出外，ALL(H)OURS走訪台南賣甜點的地方、西門市場，大讚台南水果超好吃，感受到黃偉哲市長滿滿的照顧和關心。聊到難忘的小插曲，XAYDEN透露黃偉哲市長私下也熱情給了市長的周邊貼紙及橡皮擦，讓大家印象深刻。

最難忘的台南美食，成員們一致點名地瓜球，尤其是起司口味，「真的超好吃，吃了很多！」也品嚐了「棺材板」，透露第一次聽到這個名字時還被嚇到，但實際吃了之後大讚：「外觀有點嚇人，但真的很好吃。」

MASAMI與HYUNBIN抱抱取暖。（圖／記者鄭孟晃攝影）

談到拍照技巧，大家笑說從練習生時期就開始練自拍，「燈光和角度真的很重要」，隊長KUNHO甚至嘴甜猛撩記者：「記者們都很漂亮，不管怎麼拍都好看。」成員們也向粉絲喊話：「在台南見到大家真的很開心，今年還會有很多機會再來台灣，也希望在韓國、各地演唱會都能和粉絲見面。」

