被幕僚長形容有「酒鬼型人格」 川普力挺：她說得沒錯

美國總統川普力挺白宮幕僚長威爾斯。路透社資料照片



美國媒體週二（12/16）驚曝，白宮幕僚長威爾斯形容美國總統川普有「酒鬼型人格」，還批評包括副總統范斯、司法部長邦迪等多位政府官員。川普則是力挺威爾斯，稱自己雖然滴酒不沾，但確實擁有上癮性人格。威爾斯則是批評媒體斷章取義，刻意塑造出混亂和負面的執政團隊形象。

《浮華世界》（Vanity Fair）雜誌週二刊登威爾斯（Susie Wiles）過去一年的11段受訪內容。這位白宮大總管形容川普有「酒鬼型人格」。報導引述威爾斯的說法：「高度上癮的酒鬼或是一般酒鬼，他們在喝酒時會放大自我人格。我對觀察這種人格可以說是專家。」威爾斯說，川普雖然不喝酒，但他認為「沒有什麼事情是他不能做的」。

廣告 廣告

川普週二接受《紐約郵報》電話專訪時力挺威爾斯，指她說的沒有錯。他說：「你們知道，我是不喝酒的。大家都知道。但我經常說，如果我喝酒，很可能就會成為酒鬼。我說過好幾次。我是個占有慾很強的人。」他接著表示：「我跟自己說過很好幾次，我很幸運自己不喝酒。如果我喝了酒，我非常可能會出現…那個字該怎麼說？獨佔欲…獨占欲和上癮型人格。我自己說過很多次，非常多次。」

川普還說，自己從不看《浮華世界》，而他認為威爾斯的訪問很可能被刻意誤導。他表示：「從我聽到的內容判斷，很多都不是事實，這是被刻意誤導的訪問，故意誤導。」

當被問及是否會繼續信任威爾斯時，川普回應：「當然，她很棒。」

《浮華世界》報導曝光後，威爾斯透過X平台發文怒斥該報導「針對我和史上最優秀總統、白宮幕僚和內閣成員進行抹黑」。威爾斯指控報導刻意忽略訪問的相關背景且斷章取義，塑造負面敘事。

副總統范斯（JD Vance）也力挺威爾斯說：「我從來不會質疑她對美國總統的忠誠度，而她是所有總統夢寐以求的最佳白宮幕僚長。」

根據《浮華世界》報導，威爾斯私下透露范斯是「陰謀論者」。對此，范斯回應表示：「我有時候確實是陰謀論者，但只有當這項陰謀論被證實為真時，我才會相信。」

報導中提及遭威爾斯批評的司法部長邦迪則是強調，任何企圖分化川普團隊的努力都不會成功，執政團隊仍會繼續保持團結。

更多太報報導

白宮幕僚長形容川普有「酒鬼型人格」 罕曝關稅決策混亂內幕

川普的對等關稅喊假的？美媒：自台灣進口商品僅23%須課稅

冷血評論名導雷納夫婦之死 川普：他有病