被廢除依親居留許可...錢麗仍喊「給共產黨治台機會」！？劉世芳回擊：回去中國就行了..還堅持用台灣身分「想法充滿矛盾」

華碩員工、中配錢麗因經營「中國人民解放軍」粉專宣揚武統，並多次指控同事「支持台獨」，於先前被內政部註銷台灣身分與戶籍，近日移民署再廢除其依親居留許可；而錢麗仍喊希望大家給中國共產黨在台執政機會。對此，內政部長劉世芳今（3日）回應，該發言充滿矛盾，如果有這般想法，回去中國大陸就可以了，不用到台灣來還堅持用中華民國身分。

移民署日前完成廢止錢麗依親居留許可，她依法已不得使用健保，並喪失在台工作資格。華碩昨日發聲明表示，已由人資部門聯繫並請示主管機關，將恪遵決議、依規處理後續勞動關係，據了解，錢麗也於當天傍晚辦理完離職程序。

錢麗昨於臉書發聲明，指控陸委會及內政部移民署官商勾結，無理取鬧、羅織莫須有違法事實，並稱希望全體台灣人民將來若能選擇，請給中國共產黨一個在台執政機會，只有它的遠見規劃才能讓絕大多數台灣人民過得更好。



對此，劉世芳今表示，不針對個案回應，但強調先來後到的中華民國國民，就是要尊重台灣法治，台灣是有自由法治和民主的地方，政府不希望任何人用其他理由踐踏我國法律尊嚴。



有關錢麗喊話「給中國共產黨在台執政機會」，劉世芳質疑，如果她有這樣的想法，回去中國大陸就可以了，不用到台灣來，還很堅持用中華民國的身分，這不是充滿矛盾嗎？

(圖片來源：三立新聞網、錢麗臉書)

