被張文奪命震驚！公車司機29秒暖提醒「該跑就跑」：一人一條命而已

生活中心／朱祖儀報導

張文事件之後，公車司機在公車上提醒乘客「該跑就跑」。（圖／網友yaweisig授權提供）

27歲嫌犯張文19日犯下全台震驚的隨機砍人案，釀成4死（含嫌犯）11傷悲劇，這起事件引起各界關注，遇到突發攻擊事件該如何應對。一名民眾近日分享，自己搭三重客運公車時，司機就暖心提醒，「一個人就一條命而已，該閃的就閃，該跑的就跑」，29秒廣播讓人感到非常溫馨，吸引16萬人瀏覽朝聖。

一名網友在Threads分享，自己搭乘三重客運637路線公車時，司機暖心告誡，提醒用手機的時候，還是要隨時注意周遭的情況，如果發生異常狀況或覺得怪怪的，第一件事情就是趕快逃，第二件則是趕快閃，第三件則是打電話報警，「以個人的自身安全（為主），你不要去跟他纏鬥幹嘛的。」

隨後司機又用台語提醒，「自己一個人就一條命而已，該閃的就閃，該跑的就跑，不要傻傻在那裡賭氣。」隨後馬上有乘客回應「好，謝謝！」畫面可愛又暖心。另外，司機也分享，在張文事件當晚有載到一名醉漢，自己當時也是先確定對方意圖，把關車上乘客安全，讓原PO直呼「真的超暖！」

不少網友被感動直呼，「這位司機大哥好讚，還雙語告知正確訊息」、「謝謝司機大哥的熱心提醒，社會就是需要這樣的人，能耳提面命的提醒大家要小心謹慎，我們也要多點熱心，不能幫忙時，先逃再報警」、「聽著真的蠻感動的，台灣的社會裡，其實還是有一些真情流露的人」、「真好！台灣人就是這樣團結善良」、「司機大哥可以加薪了，還宣導，好想哭。」

