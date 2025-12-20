被張文「一刀抹頸」 機車騎士「好心讓路」卻噴血慘死

騎士的機車上到處都是血跡。圖／攝影鄒保祥

27歲通緝犯張文，19日在台北車站、捷運中山站、誠品南西店丟擲煙霧彈、持刀砍人，連他自己在內，共造成4人死亡、11人受傷。其中1名在中山捷運站被張文殺死的機車騎士，原本好心停下機車「禮讓路人」，卻被張文用長刀一刀抹在頸部，當場大量噴血，最終不幸慘死，讓網友看了都相當難過。

一名網友在Threads發文說，在昨天的張文恐怖攻擊事件當中，很多人都在討論英勇抵抗而慘死的57歲保全，但原PO卻說「只有我看到的是一位機車騎士在生前還讓嫌犯路嗎？」原PO表示，原本以為那位騎士沒事，因為還有往前騎，殊不知越看越不對，是白色衣服被染成了紅色，然後倒在血泊中的應該就是機車騎士」。

有網友指出，這名好心禮讓「路人」卻被張文殺死的機車騎士，原本停下車來，可能以為張文是路人，所以讓路人先走，沒想到張文卻走近機車，一刀劃向騎士的頸部，最後騎士緩緩倒下，噴血慘死。鏡報拍攝到騎士駕駛的機車，車身上全是大量噴濺而出的血跡，令人怵目驚心。

機車龍頭上滿滿噴濺而出的血跡。圖／攝影鄒保祥

網友看後紛紛留言表示「嫌犯走過去就先朝騎士揮一刀」、「太無辜了」、「看了真的心裡好不舒服好難過，那個騎士被刺了之後感覺有嚇到，但還是努力趕快騎走了，結果還是在轉彎之後倒下去」、「兇嫌從他脖子畫一下，畫面白衣突然變紅色！結果騎沒多遠倒地不起。畫面事後有拍到穿白色躺在路旁全身是血。這幕真的很恐怖」、「影片中1秒的時間內他的襯衫變成血紅色一片，他可能還一臉矇前騎殊不知下1秒就倒下去了」、「看了真的好難過，騎士只是瞬間路過就丟了命。他當下應該沒意識到如此嚴重，最後竟失血過多而死」。

