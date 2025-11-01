被張維倩控靠告別式拉攏人脈 張嘉玲這樣說

▲張維倩指控，同黨議員張嘉玲侵門踏戶、假公祭真作秀，在告別式拉攏人脈。（圖／擷取自張維倩臉書）

[NOWnews今日新聞] 新北市前議員張瑞山18日逝世，享壽71歲，日前在新北市立板橋殯儀館舉行告別式，不過張的女兒、民進黨新北市議員張維倩昨（31）晚指控，同黨議員張嘉玲侵門踏戶、假公祭真作秀，在告別式拉攏人脈；面對指控，張嘉玲回應，她是好意，希望能留一點時間，也協助招呼長者，以表達敬意。

張維倩昨晚在臉書指控，很多人都臉書上、私訊問她，「爸爸告別式會場上是誰這樣侵門踏戶、假公祭真作秀、搶曝光搶到告別式來？」她說，本來想平息，但家中長輩和好友都說，這不是為自己，這是張瑞山的人生畢業典禮，不能忍氣吞聲，很難過，也很憤怒。

廣告 廣告

張維倩直批，「是什麼樣的人做得出這種沒人性的行為？為什麼有人要把爸爸告別式當作自己打知名度的秀場？誰能料到，如此失德之舉，竟是來自民意代表」。

張維倩指出，告別式裡，賴總統、蘇院長、秘書長、立委都來致意，長官親友和她們哭成一片，在這樣的悲傷裡，張嘉玲早早派了一群助理站在告別式出入口，全程兩個多小時，對著來賓一一握手、招呼、寒暄。

張維倩說，她竟無察覺，還得靠鄉親看不下去提醒，說她這個女兒不孝，讓爸爸的告別式淪為他人政治作秀、拉攏人脈的場合卻沒馬上阻止。

張維倩提到，張嘉玲沒有先問一句，也沒有徵得任何同意，就帶著一堆助理堵在告別式出入口，工作人員請也請不走，做人，真有這樣的道理嗎？

張維倩不滿說，「什麼時候政治人物可以如此沒有底線？我說的就是你，張嘉玲！出來面對吧！喪家的眼淚不該成為你利用的工具，理性寬容不該成為你張嘉玲欺負的對象」；她要求，張嘉玲向中和的鄉親交代，在她爸爸告別式上的所作所為，毫無同理心的糟蹋家屬，「你很得意嗎？」

對此，張嘉玲說，前輩過世，很不捨，她們是好意，希望能留一點時間，也協助招呼長者，以表達敬意；她提到，雖然等了一個多小時，雙和雲林同鄉會大哥大姐站了一個多小時，她參加雙和雲林同鄉會祭拜完，大家就離開了。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

巷仔內／挺林岱樺重創正國會！派系沉痾再現 政治後座力難測

黨發言人挺林岱樺被關切！卓冠廷道歉：深感悔意、收回表態

王世堅挺參選台北市長喊「全力幫忙」 吳怡農這樣看！