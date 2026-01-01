被強風吹垮！台中榮總外圍鷹架瞬間倒塌 路人目擊嚇傻

台中榮總外圍鷹架今日清晨不敵強風吹拂，應聲傾斜倒榻，嚇壞路過民眾。（翻攝畫面）

台中市西屯區東大路、台中榮總外圍1日上午發生驚險意外。一處工地外側鷹架，疑似遭遇瞬間強風吹襲，結構失去平衡，整片向外傾斜倒塌，鋼管扭曲變形、帆布翻飛，巨大聲響震撼現場，所幸未造成人員傷亡。

從現場畫面可見，原本包覆建築外牆的大面積鷹架如骨牌般坍陷，部分鋼管懸掛半空，部分則垂落至圍籬與人行道旁，施工圍籬遭擠壓變形。

警方與相關單位獲報後，立即在道路周邊擺放交通錐並拉起封鎖線，管制人車通行，避免二次意外，現場交通一度受到影響。

一名目擊者指出，事發時正走在東大路人行道上，突然聽到巨大聲響，轉頭就看到鷹架在眼前整片倒下，直呼「真的嚇壞了」，也慶幸當下步伐較慢，否則後果難以想像。

台中市勞檢處指出，該處為台中榮總急診室改建工程，由營造公司承攬，清晨因瞬間強風導致工地外圍施工架局部偏移，現場未有勞工受傷，也未波及鄰近建築。由於鷹架一度向東大路方向傾斜約30度，已涉及公共安全，勞工局要求承攬廠商立即啟動安全管制措施，並針對施工架穩定性進行加固與改善。

台中榮總表示，第二醫療大樓正進行雨披除鏽工程，醫院周邊風勢較大，將依合約向承包商究責並加強施工督導，對造成民眾不安表達歉意。

