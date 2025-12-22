被影射收紅錢 Cheap強硬發聲：會請律師一個個告

生活中心／倪譽瑋報導

針對被指控收中國的錢，Cheap表示若遭指名道姓「我會請律師一個個告，然後讓台灣檢調好好調查我」。（圖／翻攝自Cheap臉書）

海外中國軍事網紅「說真話的徐某人」近日透露曾被中國方面的中間人接觸，對方甚至開價「每月4萬歐元」（約合新台幣148萬元）收買，。而矢板明夫也指出，台灣網紅圈內一定早有不少人被接觸，也引發網友議論。經常針貶時事的網紅Cheap則是發出聲明，強調自己沒有收紅錢，更揚言「直接指名道姓說我收中國的錢，我一定會去告」。

Cheap在臉書以「這我一定告」為題發文回應，提到YouTuber「說真話的徐某人」日前公開一段音檔，內容指稱「中共方面試圖收買他」，甚至設下「不能罵習近平」的底線。對此，Cheap直言，近期有不少人藉由相關事件影射他本人，以及丁特、鍾明軒、館長等人，讓他相當不滿，並反問「我不敢罵習近平？」直言這樣的說法十分荒謬。

Cheap強調，若有人懷疑他收取中國資金，請直接指名道姓指控，他將一一委由律師提告，並讓台灣檢調單位全面調查。他直言，無論是明指或影射，只要涉及抹黑，他都會一併提告，並質問「影射是影射三小？你以為沒事喔？」他也引用學者翁達瑞的說法指出，「阻止抹黑的方法就是提告」，反問相關人士是否認同這樣的做法。

Cheap同時補充，他的發文並非針對「說真話的徐某人」，而是對於「想利用這起事件進行操作的人」感到憤怒。他更指出「愛國主義是無賴最後的避難所」這句話，直言這樣的情況彷彿是為某些人量身打造。

他進一步指出，部分人不願進行理性討論，認定「民進黨一定是對的」，無論是大罷免、拒發一萬元，或拒絕副署，通通被包裝成「為了國家好」。Cheap直言，當這些人發現辯論不過、邏輯站不住腳時，最直接的手段就是抹紅，將反對者貼上「中共同路人」、「收了阿共的錢」的標籤，藉此合理化一切。

Cheap也在貼文中指出，有些人無法理解，一個人可以同時愛台灣、也可以批評民進黨的政策。他直言，當無法回應民怨、無法解釋大罷免為何出現「32：0」的結果，或無法說明政策為何不得民心時，唯一的做法就是抹紅反對者，這樣的行為才是台灣民主真正的毒瘤。

最後，Cheap再次重申立場，凡是指控他「收紅錢」的人，只要直接點名，他一定會提告，並交由法院與檢調單位查明真相；他也諷刺表示，如果有人認為抹紅他能夠挽救選票，「那麼請繼續你的表演」﹒

