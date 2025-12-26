被徐巧芯酸越苗越黑！苗博雅神回1句「讚數狂飆」網笑：贏了

政治中心／綜合報導

國民黨立委徐巧芯近期頻頻發文談論國防議題，並把矛頭對準台北市議員苗博雅，以諧音哏開酸「苗頭不對」；苗博雅也多次現身留言區反擊，經常吸引一票網友觀戰。近期徐巧芯又隔空發文開戰，狠酸「越苗越黑」，釣出苗博雅以1句回嗆，結果讚數直接大反超，眾人也點頭笑說，「這局苗博雅贏了！」

苗博雅近期因在直播談及「戰爭是否上班上課」，引來徐巧芯接連開酸。隨著北捷爆出連環砍人案，令各界再度討論起死刑議題，曾談及廢死立場的苗博雅頻頻被點名。對此，苗博雅無奈表示，不應拿著掐頭去尾、惡意剪輯的片段去挑起仇恨與對立，同時感嘆，只因救援過幾個死刑冤案、就被當成殺人犯對待，「媒體狂黑，名嘴狂罵，側翼亂剪片，動輒收到殺你全家的威脅，在臺灣，為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？」

徐巧芯（左）狠酸苗博雅（右）「越苗越黑」。（圖／民視新聞資料照）

隨著苗博雅的貼文引發討論，徐巧芯今（26日）在Threads再度狠酸是「越苗越黑」，沒想到苗博雅直接現身留言區，以諧音哏神回「芯向祖國」，短短3小時就衝破4萬人點讚，遠超徐巧芯貼文8000讚。對此，徐巧芯稍早回應，「關於『祖國』：我一心一意向著中華民國，沒有台灣國。這樣可以給愛心」。

苗博雅反酸徐巧芯「芯向祖國」。（圖／翻攝「chiaohsinhsu」Threads）

由於2人讚數形成驚人對比，馬上被網友截圖PO到PTT、Threads熱議，網友們都笑說，「這局苗博雅贏，好好笑」、「這局苗得1分，ㄎㄎ」、「輸贏和格調高低好明顯」、「徐巧芯真的不要越級挑戰她的剋芯」、「這是可以免費看的嗎，超好笑」、「厲害了，還得是咱們阿苗才能做到」、「芯向祖國比較有哏」、「想跟阿苗鬥嘴還要十年功」、「阿苗反應真的很快」。





