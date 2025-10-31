被徵信社抓包！粿粿早搬進王子家 范姜斷婚絕情怒揭真相

（記者張芸瑄／綜合報導）范姜彥豐於29日透過影片公開控訴妻子粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊）在婚內發展不當關係。他指出，關鍵時間點出現在今年3月底，粿粿與王子及數位友人前往美國旅遊兩週，返台後便頻繁外出，從早到晚未歸，甚至徹夜未返，最終乾脆搬離家中。知情人士向本刊透露：「當時人還沒離婚，粿粿就已經搬進王子家了。」范姜在無計可施的情況下，只能選擇放棄協商，走向離婚。

范姜與粿粿於2022年步入婚姻，過去經常透過社群媒體分享甜蜜互動，然而今年5月即爆出婚姻亮紅燈，兩人對於婚變傳聞始終未做正面回應。不過，關於婚姻觸礁的消息早在演藝圈內悄然流傳。29日范姜公開長達9分鐘的影片，直指粿粿婚內出軌，並強調手中握有實質證據，包括兩人「親密合照」畫面。

據了解，粿粿自美國返台後行蹤反常，與過往形影不離的夫妻形象大相逕庭。范姜起初試圖挽回感情，但粿粿長期早出晚歸、凌晨才回，最終乾脆離家未歸。認清無法修補關係後，他才選擇協議離婚。

更令人震驚的是，知情人士指出，范姜之所以死心，正是因為徵信社拍下粿粿尚未完成離婚手續，就已入住王子家中的畫面。這段婚姻最終以破碎收場，也讓范姜在影片中表達了深切的失望與痛心。

