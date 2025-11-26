被徵召就發百份雞排！北市長民調支持度居冠 王世堅喊：非提名唯一標準

記者詹宜庭／台北報導

2026台北市長選戰，民進黨目前雖僅壯闊台灣創辦人吳怡農表達意願，但包括民進黨立委王世堅、民進黨立委沈伯洋、民進黨前秘書長林右昌等人都被點名。吳怡農今（26日）公布五位民進黨潛在台北市長參選人互比式民調，其中王世堅以24.2%支持度排名第一。對此，王世堅說，「我不曉得，這真的很抱歉」，現在民調很多，自己幾乎沒有看，只看過兩份，結果都差不多。但他也強調，民進黨在提名上並非只依據民調作為唯一標準，民調只是參考之一，黨內還有選對會與黨主席，會根據不同狀況做出判斷。

吳怡農今日公布綠營5位潛在台北市長參選人互比式民調，在「非藍白支持者」中，王世堅24.2%、吳怡農15.3%、綠委沈伯洋11.2%、行政院副院長鄭麗君6.8%、前民進黨秘書長林右昌3.9%。對此，王世堅表示，「我不曉得，這真的很抱歉」，現在民調很多，自己幾乎沒有看，只看過兩份，結果都差不多。但他也強調，民進黨在提名上並非只依據民調作為唯一標準，民調只是參考之一，黨內還有選對會與黨主席，會根據不同狀況做出判斷。

另對昨日出席節目時，與主持人打賭雞排，如果民進黨徵召他參選台北市長，他將發送100份雞排；若民進黨未徵召，則由節目主持人發送100份雞排，王世堅表示，「我當下沒想那麼多，節目上我推薦了兩位很優秀的青年，所以在那樣的情況下，是主持人臨時提起的，這跟運氣什麼的都無關。」

至於看好誰能出線？王世堅指出，許多人都比他適任得多，而他最推薦的是行政院副院長鄭麗君。他認為，鄭麗君學養俱佳、才貌雙全，一年多以來，在中常會中，常有政務交辦給她，她都使命必達，並提供很好的判斷給中常委與賴清德主席參考。此外，他也提到，鄭麗君不但能力強，還懂得如何溝通與說明政策，像這次交涉關稅的議題，自己曾兩度到行政院聽她的說明，內容詳盡完整，並不會因為外界誤解或輿論壓力，而將不該公開的、或仍在談判中的外交機密一股腦地說出來，「我認為她是一個非常好的國之棟梁。」

