即時中心／黃于庭報導

為了即將到來的2026九合一大選，民進黨積極布局，不過台北除了已向黨中央遞交意向書，表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，目前人選仍未明。近期聲量水漲船高的綠委王世堅，頻被外界點名參選，認為他有望挑戰現任市長蔣萬安。對此，王世堅點名黨內4人都是好人選，更開酸蔣市府施政「斷奶了」。

王世堅先前接受《人生逍姚遊》專訪，主持人姚惠珍問及台北市長選戰，若總統兼黨主席賴清德徵召，是否會參選？他則回應「主席絕對不會這麼說」，至今賴清德並無任何表示，加上他自己對政治沒什麼企圖心；再說，現在能重回立法院，獲得多數民眾支持，已經是人生最大光榮，可以寫進族譜。

廣告 廣告

接著，王世堅再度強調黨內人才濟濟，參選輪不到他，更推薦行政院副院長鄭麗君、民進黨祕書長徐國勇、綠委莊瑞雄、前綠委高嘉瑜，從學歷或從政經歷來說，他們都是很好的人選。

快新聞／被徵召選北市？王世堅點名黨內「這4人」 酸爆蔣萬安施政「斷奶了」

台北市長蔣萬安。（圖／民視新聞資料照）

談及蔣萬安，王世堅也坦言對方是「非同小可的候選人」，不僅是國民黨「儲君」、少康中心的少主，身為蔣家第3代，未來應該會挾台北市聲勢進攻中央，「小時候稱呼蔣總統，學生時代稱呼蔣總統」，未來「蔣總統」稱呼可能再次出現，多數國民黨支持者都高度期待。

至於蔣萬安上任3年多的施政，王世堅以「中規中矩」評價，沒出差錯也沒有太大亮點。此外，他也說明自己的觀察，蔣剛上任時表現出「依賴性」，依賴老一輩市政老師輔佐，不過這部分好了很多，就像是「斷奶了」。

原文出處：快新聞／被徵召選台北市？王世堅點名黨內4人選 酸爆蔣萬安施政「斷奶了」

更多民視新聞報導

「彈劾賴清德連署網站」流量破百萬數字卻倒退？ 她點關鍵開酸：有夠蠢

王鴻薇、翁曉玲、羅智強「超糗」全敗！網拱張惇涵出來選

中客失控大鬧日機場 他曝中國1教育「恐怖結果」！

