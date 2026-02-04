被徵召選新北！黃國昌春聯寫「一馬平川」喊：新年不要有太多政治聯想

記者楊士誼／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（4）日被正式徵召參選新北市長，稍早民眾黨召開記者會開箱新春小物，黃國昌在寫春聯時更寫下「一馬平川」，引發聯想。黃國昌對此表示，新年寫春聯不要有太多政治聯想，對於李四川的任何決定，自己身為政壇晚輩都是滿滿祝福。

黃國昌表示，新年寫春聯不要有太多政治聯想，李四川在台北市是蔣萬安的得力助手，不管在什麼位子都會全力以赴，對於李四川的任何決定，自己身為政壇晚輩都是滿滿祝福。至於與國民黨在其他縣市有關縣市長提名作業方面，期待早日可以早日在地方共同政見上達成共識，就能進行正式合作協議。他也表示，人民已經熟悉民眾黨做事的方式，就是跟人民承諾的事情要盡力做到。

黃國昌稱，不管是前兩年的立委或新上任的六人，都在實踐柯文哲2024年大選時開出的政策菜單，這也是黨團為何上週堅持把住宅法三讀通過。在共同政策與價值基礎上，有關於提名、競爭方式，在達成協議後到第三階段再處理兩黨在縣市長競爭部分。

