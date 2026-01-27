被忽略的市場！研究生2年教7百人「騎單車」賺逾120萬 課程細節曝

中國研究生規劃課程，強調2堂課就能學會騎行自行車。示意圖／photoac

沒想到市場需求這麼大！中國一名男子目前為上海體育師範大學教育專業研究生，2023年時與大學同學一同創業規劃體育課程，教導籃球、體適能測驗等體育項目，某日一名家長隨口詢問「能不能教自行車？」沒想到該名家長學會後，朋友們紛紛向男子尋求教學，才發現市場需求之大；至今2年多，男子已累計近7百名學生，賺取人民幣27萬元（約新台幣122萬元）。

根據中國《上觀新聞》報導，研究生小李目前為上海體育師範大學教育專業研三生，2023年創業教學體育課程後，某日受一名家長尋求自行車教學，未料該名家長學會後，吸引眾多人上門學習，其中多為30歲至40歲成年人，為了方便上班通勤，只好學習自行車，另外也有近70歲長輩為了彌補童年遺憾，前往報名課程。

小李表示，起初只是順手教該名家長學會騎自行車，沒想到市場規模這麼大，因陸續有人士上門求教，經試水溫，該項課程逐漸成為核心項目，並規劃為「理論＋實務」1對1教學模式，保證2堂課就能學會，其中每節課90至120分鐘，前10分鐘講解自行車煞車操作、椅墊調節等細節，其餘時間則實際上路演練。

研究生推出單車課程，2年來累積近7百名學生，共賺取人民幣27萬元（約新台幣122萬元）。圖／翻攝畫面

小李透露，其教學方式較為靈活，優先以學員住處周遭空曠區域為上課地點，用車則以身高162公分為分界，身高未達則以小型自行車操作；另外，課程全程「無接觸教學」，學員邊騎會同時進行糾正，強調至今從未發生安全事故。

而課程發展2年多，小李表示，目前除了上學，其餘時間都用於教學，而假日1天最多能接5名學員，目前累計近7百名學員，以每人人民幣8百元計算（約新台幣3600元），累計收入人民幣27萬元（約新台幣122萬元）；至於未來規劃，將待今年完成畢業論文畢業後註冊成立公司，並於上海、杭州等地區深耕，盼能讓更多人安全學會騎自行車。



