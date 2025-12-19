被恐攻男狠刺！57歲見義勇為男慘死 傷口從左肺刺進左心房

死者有5-6公分穿刺傷。（圖／翁靖祐攝）

台北車站12月19日驚傳恐怖攻擊，有男子在車站內施放煙霧彈又砍人，事後又至中山站故技重施，目前導致7人受傷，2人死亡。台大醫院晚間出面說明，1名57歲的男子送至醫院後一直無回復生命跡象，最終於7時48分宣告不治，目前家屬正前往台大醫院。

被送至台大醫院的傷名共有2位，一名為57歲的男子，其為了阻擋犯嫌的行為，上前阻止，最中不幸被利器刺中，當場無生命跡象，被送往台大醫院後仍宣告不治。

臺大醫院創傷醫學部主任吳毅暉晚間受訪表示，改名個案到院時肩部有1-2公分的傷口，且傷且還冒出空氣，後經開刀確認以後，發現傷者左側上下肺葉均有傷口，並從左後綜膈穿刺進入左心房，約莫5-6公分的穿刺傷。吳毅暉表示，從傷口型態判斷，個案傷口不像是爆炸碎片所致，較像是尖銳物穿刺所致。整個搶救過程，傷者均處於OHCA狀態。目前院方已經通知家屬相關訊息，家屬接獲訊息以後正趕往醫院途中。

