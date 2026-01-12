被恭喜退休！管中閔預告「退休計劃」笑了：不是哦，不是這樣子

台灣大學前校長管中閔2023年卸任校長一職，不過仍在台大授課。管中閔去年12月11日公告，計量理論課程已上完「最後一堂課」，預告「學術生涯即將結束」，被許多人誤以為已經退休了。管中閔今（12）日幽默澄清，「不是哦，不是這樣子。我下學期還有課，七月底才從台大退休。退休後可考慮去開Uber」，貼文曝光後引發熱議。

管中閔去年12月11日曬出自己和學生們、系主任、專任教授、助理們的大合照，回憶自己1989年秋天開始在美國伊利諾大學教書，第一次教授研究所的計量理論課程，1994年秋天起在台大教學，「37年的計量授課終於劃下句點」，大家特別到場紀念他的「最後一堂課」，管中閔也坦言「學術生涯即將結束」。

管中閔今日在個人臉書發文澄清，「我還沒有退休」，原來很多人看了他的「最後一堂課」後，以為他已經退休了，讓管中閔忍不住笑說，「不是哦，不是這樣子。我下學期還有課，七月底才從台大退休」；管中閔透露，退休後他考慮去開Uber，「坐我的Uber，可在弱收斂（weak convergence）、泛函中央極限定理（functional central limit theorem）、隨機積分（stochastic integral）等題目中選擇一項免費學習」。

對此，許多網友紛紛回應，「校長太帥了」、「要如何預約校長的Uber？」、「等要正式退休的時候，再來辦一場大的」、「這個校長比那個校長好100倍」。

