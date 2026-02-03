被惡搞! "鏡頭君"畫面突朝地板拍 凶手鞋子全錄下

生活中心／李育翰 台東報導

觀光署東管處去年才在東海岸裝了10支鏡頭，提供氣象和災害預警系統，也提供民眾線上欣賞美景。但日前有遊客在現場，私自手動調整鏡頭，原本對著前方大海，變成對著地板照。東管處發文警告，畫面已拍下干擾者的特徵，如果設備損壞，將依法求償。

海風徐徐，海浪拍打海岸，這裡是台東縣東河鄉「加路蘭遊憩區」，美麗海景吸引民眾前來，外地民眾也可透過線上即時影像欣賞。沒想到，日前鏡頭君卻被人惡搞，隨意轉動，原本好端端面對海岸，畫面突然左右搖晃，接著往下90度，對著地板照，還看到這位兇手的鞋子。

民眾：「很沒公德心，景色在那裡那麼漂亮，給破壞掉不好。」

民眾故意調整鏡頭時，有被拍下腳部特徵。（圖／即時影像）民眾：「被破壞當然不好，怎麼可以把它破壞，跟你沒有什麼仇恨，為何要破壞它，最好是設個障礙，讓人沒有辦法靠近。」

去年11月，東管處才在東海岸裝了10支鏡頭，串聯氣象和災害預警系統，好好的鏡頭擺在那裡，卻被人硬轉到其他角度。官方發文呼籲，"鏡頭君不是你的玩具，也不是私人設備，是所有人的公共資源，一時的任性，影響的是成千上萬想看東海岸的人。

東管處發文，呼籲民眾不要破壞鏡頭。（圖／民視新聞）東管處技士李小姐：「盡快給它恢復到原狀，即時的熱門景點影像，有搭配多國語言，而且在多個網路平台有放送，能夠好好愛惜它保護它。」

東管處表示，畫面已經清楚拍下，干擾者的腳部特徵，如果設備損壞，將依法求償，呼籲惡搞者，別挑戰底線，守護公共財產。

