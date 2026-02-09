被懷疑傳染性病 美留學生倫敦殺害華裔女友 判無期徒刑

美國一名富家子在英國倫敦謀殺華裔女友案，去年12月8日被陪審團裁定謀殺罪名成立，1月30日被處無期徒刑。根據英國法律，他至少需服刑16年。

綜合歐洲新聞台 (Euro News)、法新社等報導，來自芝加哥的26歲邁克爾斯(Joshua Michals)，被控於2024年3月20日在倫敦東南路易斯罕區(Lewisham)公寓內，刺死31歲華裔女子王哲(Zhe Wang，譯音)。

原因是素有「潔癖」的王哲指邁克爾斯將性病傳染給她，兩人發生爭吵，邁克爾斯將女方刺死。

當時兩人都在倫敦大學金史密斯學院(Goldsmiths, University of London)就讀，邁克爾斯攻謮電影製作碩士學位，而王哲則攻讀創意寫作與教育碩士學位，希望成為一名教師。

2023年兩人相識後開始一段不算親密的非正式戀愛關係，並於2024年2月發生首次、也是唯一一次性關係。

王哲事後發現自己身上出現皮疹，「確信」自己是被傳染了性病，情緒變得愈來愈焦慮。她要求邁克爾斯接受性病檢測，但為他拒絕。

據悉兩人發生性關係前，王哲曾堅持要查看邁克爾斯是否有性病檢測結果，但男方堅稱自己無性病而沒有接受檢測，讓王哲更加懷疑。

2024年3月20日，邁克爾斯前往王哲住處「安撫她」，但後來他卻刺傷並勒死對方。

邁克爾斯辯稱，是王哲拿刀逼他，他是出於自衛才誤刺對方，但陪審團在2025年12月8日裁定他謀殺罪名成立。

法官1月30日宣布量刑時指責邁克爾斯，「你拒絕接受檢測的行為，證明了你極度缺乏同理心」，又指他整個過程「失去理智」，在刺傷死者後還在她臉上刺了兩刀，在予以勒斃，任由她倒在血泊中，因此「完全無法接受」被告是出於自衛之說。

案件審訊期間，邁克爾斯父母專程從美國趕來聽審。在法官判刑後，王哲家人發表聲明說，她「一生最大的愛好就是語言」，一直期望出國留學，尤其去英國是她「夢寐以求」。

