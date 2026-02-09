被懷疑私吞96萬贓款！國中生車手遭擄「威脅殺全家」…嚇壞報警瓦解詐團

記者吳泊萱／彰化報導

彰化一名嫌犯「紅冰」組詐騙集團，吸收未成年少年當車手，其中1名就讀國中的少年車手疑因第一次面交見錢眼開，私吞96萬元贓款。事後另一名少年遭紅冰等人押走毆打逼還錢，少年以為自己死定了，藉故脫身後奔警局報案，全案因此曝光。法院審理後認為押人的蕭男等3人罪證明確，依組織犯罪條例、恐嚇取財未遂罪等各處3年6月至8月不等刑期；目前主嫌「紅冰」仍在逃。

判決書指出，詐騙集團首腦「紅冰」在社群平台成立車手群組，指揮手下取款、交款，並以1萬元對外招募車手，擔任取款及收水工作。集團成員柯男及蕭男介紹就讀國中的潘姓少年加入。

期間潘姓少年曾向被害人取款47萬，並交給紅冰；另一名陳姓少年則疑似私吞被害人的96萬元。紅冰發現後撂人找來潘姓少年及江姓少年交代陳姓少年行蹤。

紅冰檢查二人手機後，發現江姓少年與陳姓少年有聯絡，認為江姓少年不肯交代陳姓少年行蹤，於是會同柯男、蕭男將人押往謝男的修車廠，並在廠內掌摑恐嚇少年，直到江姓少年承諾「會還錢」才順利脫身。

事後江姓少年聯絡友人求救，說「明天我就死了」，怕紅冰等人找到住處對家人不利，嚇喊要去警察局，不然躲不了，全案因此曝光。檢警循線追查破壞該車手集團，逮捕蕭男、柯男、謝男等人，但蕭男及柯男否認涉案，辯稱只是介紹員工給紅冰，並未加入詐騙集團。

法院審酌相關事證，認為3人犯案事證明確，依犯成年人招募未滿十八歲之人加入犯罪組織罪、成年人共同對未成年人犯恐嚇取財未遂罪判蕭男有期徒刑3年6月、柯男2年4月；謝男則依共同犯恐嚇取財未遂罪判8月徒刑；全案可上訴。目前主嫌紅冰仍在逃，尚未落網。

