被懷疑要毒害浪貓！高雄男失控「持磚爆打鄰居」 遭判刑2個月

高雄市一名林姓男子，與鄰居因餵養社區流浪貓問題爆發衝突，情緒失控持磚砸傷鄰居。（翻攝自pexels）

高雄市一名林姓男子，與鄰居洪姓男子長期因餵養社區流浪貓問題產生嫌隙，去年3月間再度爆發衝突，林男情緒失控，持磚頭攻擊洪男，造成洪男頭部外傷、左側顏面骨折，還有面部多處撕裂傷。高雄地方法院審理後，依傷害罪判處林男有期徒刑2個月，得易科罰金，全案仍可上訴。

判決指出，案發當天深夜11時許，洪男見林男在住家門口餵食流浪貓，懷疑對方使用不明藥物企圖下毒，遂上前理論，雙方因此爆發激烈口角。

鄰居傷勢有多重？ 頭部出血、顏面骨折

爭執過程中，林男先徒手毆打洪男，隨後又撿起地上磚塊猛擊對方，造成洪男頭部外傷併左側蜘蛛膜下腔出血、左側顏面骨及眼底板骨折，上下門牙挫傷脫位，臉部與下嘴唇撕裂傷，並有全身多處擦挫傷，傷勢多達17處。

林男遭判刑2個月 得易科罰金

林男在警方發覺前主動前往派出所投案，並坦承傷害行為，符合自首要件。法官審理時指出，林男身為成年人，遇到鄰里糾紛理應理性溝通，卻因流浪貓餵養問題情緒失控，持磚頭攻擊他人，顯示其情緒管理及法紀觀念淡薄。

林男雖然認罪，但未能成和解與損害賠償；不過，法院考量林男犯後坦承犯行、無前科，且需扶養配偶及女兒，最終依傷害罪判處有期徒刑2個月，得以6萬元易科罰金，全案仍可上訴。

