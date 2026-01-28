被房東退租！台中媽寒天攜1歲兒「搭帳篷睡公園」 暖警出手協助

【緯來新聞網】近日天氣嚴寒，台中有一名31歲周姓女子，被發現和剛滿1歲的兒子，在公園中搭帳篷睡覺，因被房東趕出去只好露宿街頭。警方立刻將人帶回旅館安置，除了通報社會局介入協助，更幫忙申請6000元急難紓困金，暫解這對母子的燃眉之急。

台中有一家3口被房東趕出門，只好暫時搭帳篷睡公園。（圖／大甲警分局提供）

大甲警分局大安分駐所日前接獲民眾報案，指大安區龜殼生態公園內有違規搭設的帳篷，員警到場發現一頂簡易帳篷，裡頭住著一名周姓媽媽及剛滿1歲的男童。



周女領有身心障礙手冊，原本在大安區租屋居住，但被房東趕出去，母子倆只好住在帳篷中。據《TVBS》報導，警方通知暫離的毛男說明情況，毛男表示一家人突然被房東驅趕，21日晚間只能帶妻兒在寒風中棲身於單薄的帳棚內，蘋時自己在工廠工作。



由於近日氣溫驟降，員警擔心2人失溫，於是帶往大甲區的旅館安置，並通報社會局派員介入，也幫忙申請6000元的急難紓困金，以應付短期內的食宿和生活必需品開銷，度過眼前的難關。



經社會局了解，毛男收入不高，但尚可溫飽，妻子和兒子也領有相關津貼，因此沒有被列為弱勢家庭。一家人都有按時繳房租，但房東以「他們都待在朋友家，沒有回來住」為由退出，雖然已經找到新住處，但要等3週才能入住，只好帶妻兒睡公園，目前一家3口已回到親戚家暫住，社工會持續關懷，了解家庭需求並提供協助。

