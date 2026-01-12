被房租壓垮…日本實體書店瀕死 台灣出版界警惕

大是文化近日引進日本新書「二○二八書店從街頭消失」，作者小島俊一採訪卅位日本出版人，解讀實體書店接連消失的主因。書中提到實體書店被房租壓垮、辦簽書會沒利潤、退書成本比賣書利潤高、圖書館搶走書店生意等，書店瀕死現象，跟台灣相當類似，引發出版界熱烈討論。

小島俊一曾擔任日本兩大中盤商之一「東販」的高階主管，也曾操盤協助書店轉型。他指出，日本已有百分之廿六的鄉鎮沒有實體書店，實體書店從一九九六年巔峰時期的兩萬五千間，縮減到二○二四年的七千間，如果書店業再不做任何改革，他推估二○二八年實體書店將徹底從街頭消失。

談到日本書店面臨消亡，小島認為日本實施多年的「再販制度」是關鍵，根據此一制度，日本書店無法自由變更出版社的定價。小島認為在書籍和雜誌銷售額節節攀升的輝煌時代，避免書店陷入惡意價格競爭的再販制得以發揮正面作用，但當紙本書愈來愈難銷售的時刻，反而凸顯價格動彈不得的弊端。

日本再販制，類似台灣出版界正在爭取的圖書統一定價制度／圖書折扣秩序制。台北市出版公會理事長趙政岷認為，圖書統一定價制「利多於弊」，缺點是少了價格操作的彈性，但書店在地關係和客情維繫是重點，也有內容詮釋、其他贈品與活動發表能來帶動銷售。圖書折扣秩序制希望半年內的新書折扣不低於九折。估可以因此讓書店毛利提升約一成五，是店家救命生存的關鍵。

小島提到，出版界普遍缺乏系統性的員工教育培訓制度，是書店和出版社經營的重大危機。趙政岷認為，此一問題在台灣尤其嚴重。台灣以五人以下的微小出版社為主流，本身就難以做教育訓練。

台北市出版公會三年前在文化部支持下，開了線上一百廿堂「台北出版學校」免費課程，圖書發行協進會也曾開過實體出版研習營，台北書展基金會每年在書展期間舉辦「法蘭克福出版課程」，但趙政岷認為整體上仍然不足。他認為，台灣有出版自由，但可以在出版專業上更努力，才能有更強的文化影響力與未來前途。

