被打入冷宮？朱蕙蓉怒轟黃國昌「把李有宜消聲匿跡」：非常沒有仁義

朱蕙蓉轟黃國昌把李有宜消聲匿跡，非常沒有仁義。（圖／資料照）

民眾黨發言人李有宜今（30日）在臉書宣布退黨後，民眾黨創黨元老朱蕙蓉轉發貼文，並表示「即日起大媽我朱蕙蓉退出台灣民眾黨」。朱蕙蓉下午受訪表示，李有宜確實這兩年來一直被忽略，她在2024選後第二天就說要選三蘆議員，可是黃國昌卻在沒有任何電話與諮詢等下就派子弟兵周曉芸，甚至有活動時也從沒請李參與，把李消聲匿跡，非常沒有仁義。

朱蕙蓉表示，她在2023年選舉期間認識李有宜，覺得李態度蠻好的，選舉成績也不輸前立委蔡壁如，李選後隔天就宣布要繼續耕耘選議員，但這兩年來，李有宜卻一直被忽略。朱蕙蓉說，她在臉書也好幾次有意無意地替李有宜說話，覺得李很孤單、沒有支援，不敢請人也沒有辦公室，都要自己一個人跑。

朱蕙蓉指出，李有宜選後第二天就已說要選三蘆議員，可是黃國昌卻在沒有任何電話、諮詢、討論，就派了周曉芸，連看板都出來了，甚至有活動也從沒請李有宜參與，徹底把李消聲匿跡，痛批「非常沒有仁義」。媒體也問及「宣布退黨後，民眾黨內有無任何人來聯繫？」朱蕙蓉說，當然沒有，都是媒體打來。至於是否再加入其他政黨，朱蕙蓉回，「當然不可能，當時加入民眾黨時也是因為有朋友相挺，挺一次就夠了。」

