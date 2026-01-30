專題組/報導

棒球是台灣公認的國球，儘管政黨政治紛亂，但在國際賽事面前，台灣人不分藍綠白，總會凝聚一起，全民挺台灣。2024年世界棒球12強賽，台灣隊爆冷門前進東京，以4比0擊敗日本，贏得台灣首座世界12強賽冠軍！當晚，台灣街道家家戶戶都是歡呼聲，畢竟這場勝利得來不易，由陳傑憲領軍的台灣隊在賽前被國外媒體評為倒數第二弱，連官方世界棒球12強宣傳海報上也不見台灣身影，但這群不被看好的選手，用實力粉碎酸言酸語，彷彿台灣在國際長期被打壓的陰暗情緒在這一刻得到伸張。

本周《台灣演義》播出「冠軍之路 12強奪金全紀錄」，專訪導演龍男·以撒克·凡亞思、中華職棒會長蔡其昌、監製張永昌，帶您看台灣棒球如何以一場勝利凝聚全民認同。完整報導，敬請鎖定周日晚間7點55分，民視新聞53頻道《台灣演義》。

廣告 廣告





被打壓的國際孤兒 台灣靠體育團結在一起

2024年世界棒球12強賽，再度將台灣人的心凝聚一起。（圖／擷取自世界十二強棒球錦標賽臉書）

台灣奪下史上首座棒球世界賽事冠軍，全民沸騰，球員的熱血精神、賽事幕後也被拍成紀錄片《冠軍之路》，上映至今三周票房已突破七千萬，為台灣記錄片影史票房第二強。雖然片名就爆雷，但依舊不減電影討論度；中華職棒會長蔡其昌表示，這部電影無論一日球迷或者資深球迷絕對會深受感動，尤其劇情巧妙加入2013年因為一分飲恨的台日之戰，勾起了棒球人難以忘懷的創傷。但巧合的是，同組人馬12年後各自帶隊又在世界冠軍賽對戰、奪冠，也為球迷帶來心靈的撫慰。更多精采節目，請見台灣演義。

✅節目播出資訊：每周日晚間7點55分，請鎖定民視新聞53頻道 台灣演義

✅訂閱台灣演義Youtube ，更新最精彩內容 ：請點我

✅按讚台灣演義FB，掌握最新節目 ：請點我

原文出處：紀錄片《冠軍之路》盼運動讓台灣團結 不再是被打壓的國際孤兒

更多民視新聞報導

首爾地鐵廁所發現2條蛇遭棄養 專家細看嚇一跳：瀕危物種

大咖來了！委內瑞拉戰力大升級 勇士40轟70盜MVP入隊

最新／旅客注意！台鐵永康=台南下午3時20分斷電封鎖 雙線暫時不通

