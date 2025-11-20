即時中心／高睿鴻報導

為強化藍、白兩黨未來的選舉合作，國民黨新任主席鄭麗文昨（19）日與民眾黨主席黃國昌會面；外界則頗關注，之前已宣布投入新北市長選戰的黃，會如何與藍營磋商相關事宜、以及是否堅持選到底。黃國昌昨談及此事時，還特別提及代表民進黨參選的立委蘇巧慧，宣稱對方曾鼓勵他選到底，並還酸說：「她為什麼這樣講？我心裡會不明白嗎？我當然明白」。而雖然蘇立刻駁斥，但黃國昌今（20）又說「蘇委員可能貴人多忘事」。

黃國昌昨日稱，取得行政權對白營來說相當重要、自己仍然有意戮力爭取新北事長一職，因此要讓自己成為最好的選擇；但同時又說，若自己無法成為最佳男主角，他依舊是「以大局為重的人」，願意支持更好的人選，不用擔心他會扯後腿或不配合輔選。另外，黃還突然爆料，將代表民進黨選新北的蘇巧慧，曾透過多個管道鼓勵「選到底」，讓他反酸說：「她為什麼要這樣講？我心裡會不明白嗎？我當然明白！」。

不過，蘇巧慧聽聞黃的說法後，卻馬上駁斥道，從未透過任何管道，要求誰應該選到底；她還表示，自己從來都是做好一對一選戰的準備。然而，黃國昌今早得知蘇巧慧否認後，又大笑數聲，並直言說：「當然啦！參選就是每個人的權利跟自由；不過我有點驚訝，蘇委員可能是貴人多忘事，自己講的話，自己都忘了！不是只有一組耶，有兩組以上的人，讓我聽到這樣的回應」。

黃國昌接著又嗆，這件事不禁讓他回想到，過去曾擔任台北縣長、蘇巧慧的父親蘇貞昌，也曾在2010年於保安宮前宣誓，絕對不會選第3次；結果2018年，他還是重新來參選新北市長。黃國昌稱，面對台灣社會的質疑，他卻連神明都敢騙；「其實人民還是很重視政治人物的誠信，如果連神明都一起騙，這樣可能就不好了」。

原文出處：快新聞／被打臉不認？蘇巧慧嗆「從沒要求誰選到底」 黃國昌：她貴人多忘事

