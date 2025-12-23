被打臉？美司法部公布艾普斯坦調查文件 驚見川普多次乘坐私人飛機

司法部公布調查艾普斯坦案文件，赫見川普大名。

美國司法部公布一封新的電子郵件顯示，美國總統川普在1993到1996年間，曾經8次被列為已故性犯罪者艾普斯坦私人飛機的乘客，這比先前報導的或已知的次數多得多。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，美國司法部連夜公布了更多與艾普斯坦調查有關的文件，最新公布的文件中，出現了美國總統川普的名字，當局並沒有指控川普與艾普斯坦案有關的任何犯罪行為。司法部聲稱，部分資料包含關於總統的「不實而且聳人聽聞」的說法。

英國廣播公司BBC報導，一名美國助理檢察官在2020年1月7日的電子郵件中提到，川普乘坐艾普斯坦的私人飛機的次數，比先前所知的要多得多。報導中說，川普的名字出現在飛行紀錄上，不代表他有任何不當行為，不過2024年時，川普曾經表示，他從沒有搭乘過艾普斯坦的飛機，否認與艾普斯坦有任何不當行為。

BBC報導，週二公布的與艾普斯坦有關的文件，是至今為止規模最大的一次，但司法部還有很多文件還沒有公開。從上週五以來已經分八批，公布了數千份文件。新一批相關檔案中包含大量關於川普的內容，美國司法部隨即發聲為川普辯護，但沒有具體說明哪些指控不實。司法部聲稱：「如果這些指控有一絲可信度，肯定早就被用來對付川普總統了。」

