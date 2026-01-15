被打臉？AIT「歡迎賴總統1.25兆國防特別預算」 黃國昌：不驚訝

記者詹宜庭／台北報導

針對1.25兆元的國防特別預算，民眾黨主席黃國昌訪美返台後表示，反對的決心沒有軟化，只有更強烈，民眾黨團將自提版本。不過，美國在台協會（AIT）晚間卻表態「對總統賴清德所提出的1.25國防特別預算表示歡迎」，民進黨立委王定宇則直言「AIT罕見打臉黃國昌」。對此，黃國昌今（15日）表示，「AIT不管是支持還是歡迎我都不驚訝，因為這符合美國政策與利益，站在美國政府角度這無可厚非」。

AIT晚間更新臉書貼文稱「美國在台協會對總統賴清德所提出的新台幣1兆2500億元國防特別預算表示歡迎」」，王定宇直言「糗爆了！AIT罕見用更新11月26日的發文，來打臉特定政治人物，這些人原來想要利用AIT不會評論個別政治人物的習慣，想要操作美國背書黃國昌和白營的說法，現在被美國政府正式打臉！」

對此，黃國昌上午受訪回應，首先，「AIT不管是支持還是歡迎我都不驚訝」，今天如果編列2兆預算，相信美國也會表示歡迎，因為這符合美國政策與利益，站在美國政府角度這無可厚非。再來，「我是中華民國的立委，不是美國的國會議員」，中華民國立委該做的事情就是反應台灣人心聲、捍衛中華民國利益，王定宇他的角色認知是否有些錯亂，台灣社會應有公評。

