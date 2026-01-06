被扯是共產黨員 《黑白大廚2》安成宰捲身分陰謀論風暴

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《黑白大廚：料理階級大戰2》正夯，節目靈魂人物、評審安成宰卻被韓國網友質疑，華僑出身，對中餐料理師評選「特別寬鬆」，甚至有人聲稱安成宰是「中國共產黨」成員，讓他捲入離奇又危險的陰謀論中。

近日韓國網路社群「DC Inside 黑白料理師 Gallery」中，有網友解讀安成宰從「說話語氣像中文聲調」，到「名字漢字用字常見於華僑」，指控逐漸偏離料理，走向身分抹黑與政治影射。

最扯的是稱安成宰是中國共產黨成員，甚至把他經營的高級餐廳「MOSU」，硬是扯成「向特定歷史人物(毛澤東)致敬」的暗號。不過該說法毫無官方或可信來源，卻在韓國社群平台被大量轉傳。

耐人尋味的是，這一切發酵的時間點，正好落在節目聲量最高、比賽進入關鍵階段之際；製作公司罕見硬起來，決定蒐證、提告，並再次呼籲觀眾回到節目本質，關注主廚投注人生與技藝的舞台，而非人身攻擊的戰場。

