被扯是共產黨員 ！《黑白大廚2》安成宰陷陰謀論風波 製作單位出手了

記者蔡維歆／綜合報導

Netflix熱門廚藝競賽節目《黑白大廚2》正夯，節目靈魂人物、評審安成宰過去曾在 2023 年和 2024 年獲得三星榮譽，成為韓國唯一一位米其林三星主廚。如今韓國網友質疑，華僑出身的他對中餐料理師評選「特別寬鬆」，甚至有人聲稱安成宰是「中國共產黨」成員。

白種元、安成宰《黑白大廚2》正熱播。（圖／資料照）

近日韓國網路社群「DC Inside 黑白料理師 Gallery」中，有網友解讀安成宰從「說話語氣像中文聲調」，到「名字漢字用字常見於華僑」，指控他逐漸偏離料理，還有人稱安成宰是中國共產黨成員，甚至把他經營的高級餐廳「MOSU」，扯成「向特定歷史人物（毛澤東）致敬」的暗號，引起不少熱議。對此製作公司硬起來決定蒐證、提告，並呼籲觀眾回到節目本質，關注主廚投注人生與技藝的舞台，而非人身攻擊的戰場。

而《黑白大廚2》第2季開播以來，節目熱度居高不下。為了讓台灣粉絲身歷其境，Netflix 也將於 1 月 10 日在台北 101 水舞廣場舉辦實體對決。活動最吸睛的亮點，莫過於重現第一季與第二季中最經典的「百人評審團」與「蒙眼決選」。

