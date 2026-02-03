被批台灣籃球界最大毒瘤 謝典霖稱有看到問題也努力過了

彰化縣議長謝典霖將卸下中華民國籃球協會理事長職務，他強調有看到台灣籃球的問題，也努力過了。（本報資料照片／孫英哲攝）

彰化縣議長謝典霖開箱住家豪宅引發熱議，豪宅內有籃球場讓人大開眼界。（本報資料照片／孫英哲攝）

彰化縣議長謝典霖開箱住家豪宅引發熱議，內部有籃球場更是讓人大開眼界。時代力量黨主席、前立委王婉諭發文控謝典霖在中華民國籃球協會理事長任內的離譜事蹟，痛批「籃協淪紈褲子弟遊戲場」，還酸謝是「籃球界最大的毒瘤」。謝典霖回應表示，他將卸下籃協重擔，台灣籃球的問題他有看到，也努力過了，他期盼對籃協也付出許多的基隆市議長童子瑋能為籃協帶來更多資源，讓台灣籃球有更好發展。

王婉諭發文指出，除了彰化縣議長之外，謝典霖也是中華籃球協會理事長，卻一手搞爛了台灣籃球。民國107年籃協改選時，謝典霖憑藉謝家在彰化的強大動員力，動員大量人頭會員繳費入會，輕鬆掌握會員多數，選出對自己有利的理監事團隊，從那一刻開始，台灣籃球付出了沉重代價。

廣告 廣告

文中表示，謝典霖任內SBL爆發史上最大的假球案，籃協主責的國家隊屢屢出包，連球員出賽的基本保險、權益都搞不定。即便兩大職業聯盟的出現，籃協卻完全無力協調，任由聯盟分裂、制度失序。這個世代不乏優秀的球員，卻遲遲等不到籃協的奧援。與此同時，謝典霖在幹嘛？

王婉諭說，謝典霖自稱「溪州第一控球後衛」，但比起球員，卻更在意啦啦隊。113 年瓊斯盃期間，男籃國手曾透過職籃工會，倡議女籃球員的出賽費用過低的問題，結果籃協寧願把經費拿去和彰化縣議會舉辦啦啦隊徵選，謝典霖任評審，「在他手裡，籃協淪為一個紈絝子弟的遊戲場」。

最離譜的是，籃協會議為謝典霖選在彰化開會，會員花錢搭車到場，結果謝人沒出現，後來大家才知道是前一天喝醉酒。在謝長期神隱、也不動員出席的情況下，籃協更在去年三度流會，一整年都無法召開會員代表大會，形同停擺，就連運動部發函敦促，籃協也是愛理不理。

王婉諭感嘆，同樣是職業運動，棒協、職棒這幾年的緊密合作，讓台灣棒球走向新的高峰，反觀籃球錯過了前幾年的黃金期榮景，只能在各種負面新聞以及籃協的擺爛中，持續空轉，籃球界最大的毒瘤這個稱號，大概沒人可以跟謝典霖搶。

謝典霖指出，去年籃協清查會員時發現有300名新加入會員竟是同一地址、電話，本來要認定為人頭會員，但這些新會找民進黨立委求助後，體育署來函稱上述新會員非人頭會員，籃協遂同意讓他們加入，結果籃協在彰化及台北開會，他們都不來。

他坦言這兩年籃協確實有些風波，但也有好消息，基隆市議長童子瑋對籃協相當關心，跨聯盟的賽事童子瑋找來陽明海運贊助，籃協經費不足時，童議長也都有關心及協助，童與總統賴清德是親戚，童是未來籃協理事長很好的人選，可以拿到政府的資源，「我拿不到啊」。

他強調自已在外面募款已募得很辛苦了，他即將卸下籃協理事長的擔子，有人來承擔就好。籃球不分黨派，大家也要有清楚的認知，台灣在籃球這項運動是很難奪牌的，他自己的孩子也在打籃球，他到日本觀摩時，深刻體會到台灣籃球在球員學生養成階段面臨無法整合的問題。

日本會針對奧運制定為期10年的長期計畫，建立統合的訓練體系；此外，還有旅外球員、外籍球歸化等問題，都需政府部門協調整合來建立養成體系，他都有看到問題，也都努力過了，一個協會理事長並無法解決所有的問題。

【看原文連結】