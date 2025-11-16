被批追殺陸配自作自受 沈伯洋嗆羅智強：可悲價值觀
民進黨立委沈伯洋日前被中國大陸重慶公安局立案偵查，《央視》更指將全球追捕；而沈16日被藍委羅智強批評追殺陸配、自作自受，「你怎麼對待別人，就別怪別人怎麼對待你！」等言論。對此，沈伯洋則反批，羅智強水準到了史無前例的低，最可悲的是價值觀，「這種立委才是真正國安風險」。
針對被羅智強批評追殺陸配，沈伯洋16日上午透過臉書表示，「羅智強的水準，恐怕真的到了史無前例的低，選不上黨主席果然有原因」。
沈伯洋列舉，第一，台灣公務員本來就不能擁有中華民國以外的國籍，這是現行法律跟他無關，也是最基本的國安原則，「羅智強身為立委連這種常識都搞不清楚，真的不愧是全台灣水準最低的立委」。
沈伯洋提及，第二，「獵殺中配」是紅媒的造謠，完全不是他在專訪裡說的，第一次引用紅媒假訊息的就是羅智強，「當時我還以為只是他水準差，後來才發現，他可能連閱讀都有困難」。
沈伯洋指出，第三，最可悲的是羅智強的價值觀，羅主張被中國政治追殺是自作自受，理由竟然是因「沈伯洋想完善國安法制」，換句話說，羅智強覺得中國可以決定台灣立委能立什麼法，只要得罪中國就是活該，「這種立委才是真正的國安風險」。
