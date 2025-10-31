被批「摸黑交易」後 玉山金三點重訊：依規範 遵守保密原則

玉山Unicard打造「最適化的個人信用卡」，全新戶申辦玉山Unicard，於家樂福、Line Pay、Uber Eats、韓國以及全盈支付等五大通路刷卡消費，享限時加碼2.5%回饋，最高回饋7.5% e point。 圖：玉山金／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 玉山金控競標三商美邦人壽的消息近日引爆政壇與市場風暴。立法院財政委員會痛批玉山金延遲揭露重大訊息，質疑監理機關金管會放任不管，導致資訊不透明、交易黑箱，被立委形容是「摸黑交易」。金管會主委彭金隆則強調，主管機關並非「路人甲」，已責成證交所展開調查，釐清各金控的資訊揭露時機是否符合規範。

揭露時點惹爭議 玉山金被指「慢半拍」

事件起因於玉山金參與三商美邦人壽的競標程序。市場早有風聲，但玉山金卻遲至董事會決議後才公告重大訊息，引發外界質疑延遲揭露、造成資訊不對稱。相較之下，中信金在類似情況下於董事會結束後即刻公告重訊，立委因此質疑玉山金的揭露時點明顯落後，可能已違反公平揭露原則。

玉山金控昨晚(30日)發布三點重訊如下：

1、本公司進行併購評估與執行併購作業，包含參與併購投標流程，均嚴守公司治理原則及董事會核定之內部規範辦理，依循主管機關規範，嚴守保密原則。

2、依據「併購資訊揭露自律規範」第六條「所有參與公司併購計畫之機構及人員，對於併購案或可能之併購案應審慎行事，除法令或本規範另有規定外，面對外界詢問時，不得透露任何公司併購之相關訊息」。依據上開規範，本公司於董事會通過併購決議前，對於外界媒體傳聞，均不予評論，須待董事會決議後對外公告。

3、本公司針對併購案媒體傳聞之處理及重大訊息發布時機，除了依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自律規範」外，並會同時參酌金融同業併購。

