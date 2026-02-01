被抄2次抓不怕！永和德撲賭場「假競技真賭博」 短裙辣腿荷官一併送辦

賭場負責人林男及穿著迷你裙的辣腿荷官全被送辦。翻攝畫面

新北市永和警方局30日查獲德州撲克賭場，該賭場取年已被取締2次，沒想34歲林姓負責人再以競技協會形式運作，假借「競技交流」之名，暗地裡經營賭場，警方前晚持搜索票前往查緝，當場查獲34男、工作人員及賭客等共23人，並查扣現金賭資逾12萬元，警詢後全數依賭博罪嫌送辦。

據了解，林男過去就曾在新北中、永和一帶承租民宅設立德州撲克賭場，去年4月、6月遭盜警方2度查緝送辦，沒想到他依然抓不怕，12月又重起爐灶，以9萬元承租店面並將賭場用協會的形式包裝，改頭換面後直接在臉書攬客，滿4人開桌，每名賭客需繳交1200元報名費，賭場抽佣200元後，剩餘1000元作為每次賭局的獎金，最勝者拿一半，另外一半由2、3名平分。

永和警方接獲線報後，立即進行蒐證並報請新北地檢署指揮偵辦，前天晚間警方蒐證完備，持搜索票，動員30名警力前往查緝，現場共查獲林男、荷官及行政等6名賭場人員以及17名賭客，並查扣賭資12萬5000餘元、籌碼、撲克牌、帳冊、監視器等證物。

警方將在場所有人帶回警局訊問後，全數依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦。警方強調，任何形式之非法賭博行為，無論包裝為競技、協會或私人聚會，均屬警方重點查緝對象，呼籲業者勿心存僥倖，民眾亦切勿參與不法賭博，警方將持續強力掃蕩各類不法行為。



