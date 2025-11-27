被抓包偷改文章！賴清德預告中國2027犯台「突改口」 王鴻薇：愧對總統之位

總統賴清德昨（26）日召開記者會，宣布投入8年400億美元（約1.25兆新台幣）的國防特別預算，並在其間提及，中國將在2027年完成武統台灣的目標，掀起熱烈討論，不過卻有眼尖民眾發現，賴清德的臉書發文中「完成『武統台灣』為目標」已於同日下午悄悄增改為「完成『武統台灣』的準備為目標」，國民黨立委王鴻薇痛批，賴清德公然造謠又死不認錯，實在是「愧對總統之位」。

王鴻薇透過臉書發文表示，賴清德預告中國武統的發言，不僅將對台灣明（2026）年與國際經貿的合作、投資，甚至國旅產生打擊，對國軍內部的壓力更是難以想像；王鴻薇進一步指出，總統府意識到失言後，這才悄悄編輯文章，並由總統府發言人郭雅慧強調，中國2027武統「是錯誤的片面解讀」。

從賴清德貼文的編輯紀錄可以看到，原文的「武統台灣為目標」於26日下午被改成「武統臺灣『的準備』為目標」，王鴻薇痛批，賴清德雖然嘴上不認錯，但也知道這樣的發言茲事體大，不過因為改得太臨時，導致不少綠營支持者來不及修改轉貼的文章內容。

王鴻薇直言，賴清德身為三軍統帥，應該清楚「謹言慎行」是最低標準，如今卻公然造謠、無疑是把人民生命財產安全，當成政治操作的犧牲品。王鴻薇指出，賴清德與總統府的相關發言，要向全國人民道歉都來不及，還指責媒體「片面解讀」，愧對總統之位。

