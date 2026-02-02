被抓包拿盜版Labubu？吳欣岱怒轟北市府還自稱受害者

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱日前批評台北市長蔣萬安規劃的燈節引進對岸IP，遭藍營人士翻出舊照指控她曾持有該品牌玩偶且疑為盜版。吳欣岱今（2）日回應，該玩偶是自夾娃娃機取得，反批市府未盡稽查責任，竟攻擊受害消費者。

臉書粉專「政客爽」秀出吳欣岱過去拿泡泡瑪特玩偶的照片打臉。（圖／政客爽臉書）

吳欣岱日前抨擊台北市觀傳局，指其宣稱要打造國際意象，卻引進創辦人具對岸政協背景的「泡泡瑪特（POPMART）」，形同協助推廣對岸流行文化。她表示雖然過去曾與該玩偶合照，但了解背景後即視為文化侵略，不滿市府動用納稅錢替對岸品牌舉辦展售會，消耗台灣文化主體性。

吳欣岱自稱在娃娃機夾到盜版的玩偶。（圖／吳欣岱臉書）

針對外界質疑，台北市觀傳局長余祥舉例，紐約梅西感恩節大遊行及國際巨星麗莎（Lisa）、女神卡卡（Lady Gaga）皆擁抱該品牌，呼籲不應有雙重標準。余祥強調燈節IP皆為正版，反酸有心人士疑似使用盜版。國民黨前發言人楊智伃等人亦發文批評吳欣岱言行不一。

吳欣岱今日透過臉書回應，指出藍營群組大肆攻擊她持有盜版Labubu。她還原當時情況，「當時只是覺得造型『特殊』，被提醒才知道是中國娃娃，就扔在一邊不給小孩接觸」。她表示看到國民黨製圖攻擊，才驚覺該玩偶不僅盜版，更是不合格商品。

吳欣岱指出，依據法規進口絨毛玩具須經檢驗並貼有合格標章，但該玩偶並無相關標示。她質疑夾娃娃機商品是否能規避檢驗，並批評台北市政府身為主管機關，未主動查察市面違規進口玩具，反而譏笑買到問題商品的市民，甚至質疑國民黨是否在掩護非法行為。

吳欣岱強調，「之前已經多次分享，國內外消費者組織所做的檢驗，中國玩具都是塑化劑超標的大宗。在蔣萬安執政下的城市，連中國玩偶都是不合格的東西，竟然還要政治攻擊受害的消費者，製圖羞辱。」

