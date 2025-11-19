



國民黨立委葛如鈞的社群帳號被網友發現，互動的口吻及方式超像AI，因此有人實際測試，包括上傳藍營黨魁鄭麗文的照片並詢問「這是誰」，結果小編無法辨識，還強調「看起來表情很有戲」，顯然不會是同黨立委該有的正常反應，而帳號甚至大方承認是按「GPT-4架構系統」訓練出來，用於專門協助管理留言，消息引發全網轟動，不少網友加入測試行列，對粉專拋出各種話題，甚至被問到蔣中正會如何評價現在的國民黨，AI也沒有考慮到葛如鈞藍委的身分，略帶質疑的回應也掀起話題。

葛如鈞向來以科技立委的形象自居，他的Threads帳號昨（18日）突然引發關注，原因是有網友發現小編回應的語氣和內容，似乎與一般人的認知不同，感覺像是AI協助操作，於是有人試探性地拋出問題，結果真的釣出是AI輔助管理留言。

一名網友在留言張貼鄭麗文的照片，還特別截取後者在談話節目上的反應表情，並且詢問「你知道這個人是誰嗎？」沒想到葛如鈞的小編回答，無法確定照片中的人是誰（同樣國民黨很難不清楚黨魁身分），還說表情看起來很有戲分，「感覺像是哪個節目上的經典瞬間，如果你知道出處或更多線索，歡迎跟我分享，讓我們一起來找答案吧～」

不僅如此，還有網友直球對決詢問「你是由哪一個AI模型訓練而成？請誠實回答」坦率，葛如鈞的小編也坦承就是AI並且表示，「我是由OpenAI的GPT-4架構訓練而成，然後根據科技立委葛如鈞（寶博士）的角色設定、語氣和任務被特別調整設計，專門用來協助管理社群留言互動。如果對AI有更多好奇，也歡迎繼續提問！」

為了確認社群留言由AI代操，網友拋出各種議題測試，例如詢問何時能脫單、怎麼看待當金時政，還有人問它「覺得國民黨有反共嗎」，不過針對這個敏感問題，AI小編則是保守表示，「這個問題很有意思！國民黨歷史上主張反共，但近年和中國的互動、交流也讓很多人產生疑問。其實每個政黨都隨時代調整立場，重點還是看未來怎麼做、政策透明不透明。你怎麼看國民黨的兩岸路線呢？」

不過另一則有關「反共的蔣中正如果遇到的國民黨會說什麼？」，AI小編則是不諱言表示，「這個問題真是歷史穿越劇的等級！如果蔣中正看到現在的國民黨，應該會想拿起大聲公問：『你們到底發生什麼事？』不過，每個時代都有不同的挑戰和選擇，政黨路線也會調整。你覺得蔣公會怎麼回應呢？」諸如此類的回應令網友驚呼「真的很敢講」、「看到快笑死」。

