被抓包賣「簡體字作業袋」！小北百貨通知194門市下架 聲明掀兩極反應

小北百貨是台灣本土生活百貨賣場，近日有網友發現店內販售「簡體字作業袋」，引發社群討論。小北百貨也在留言區發布聲明，宣布全台194家門市即刻下架相關產品，此舉引起兩極討論。

日前有網友在社群平台Threads發文，表示在小北百貨看到國小作業防水袋，但產品上卻印有簡體字樣，下方還使用中國的漢語拼音標示文字。除了台灣國小常見科目外，竟還有「政治」科目，讓網友看傻眼。

小北百貨也迅速在原PO貼文下方發表聲明，表示繁體中文為台灣主要通行文字，作為本土企業會恪守此原則。經內部查核，確認此作業袋確實為門市販售商品，已於第一時間通知194家門市全數下架，並全面檢視文教類商品，強調未來會嚴格把關商品內容，避免類似情形再次發生。

此一聲明評價兩極，有人認為「沒有被罵的話就只會默默地繼續賣喔，根本只是在測試市場反應再做樣子道歉」、「這本該就是真正負責任的公司該有的負責任行為，而不是什麼都等被消費者發現才在感謝提醒與指正，然後才去處理的吧！」甚至質疑與全家過去陷入類似爭議的聲明近似。

但也有網友認為此舉展現出企業「願意傾聽民意」的態度，紛紛給出建議與支持「小北有親自出來說明，就無需再追殺」、「望小北可以推出臺灣製專區，支持臺灣生產，提高小廠商的曝光率」、「請繼續當愛台灣的廠家，不要整間小北都是阿六製品」。

